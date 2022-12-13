Запас прочности стачивается

Получилось, что у них есть до двух лет, чтобы победить, или будут вынуждены уйти вон. Где-то на конец этого года я прогнозировал первые серьезные экономические проблемы, а к началу следующего года первые публичные проявления недовольства общества с дальнейшим распространением антивоенных настроений и падением рейтингов Путина.

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И вот хорошие новости. Чтобы покрыть дефицит бюджета в октябре – ноябре, у "Газпрома" забрали 832 миллиарда рублей. Еще 560 миллиардов рублей забрали из "Фонда национального благосостояния" (ФНБ). Итого это почти 1,4 триллиона рублей.

А теперь давайте разберемся, много это или мало. За предыдущие девять месяцев на покрытие дефицита бюджета ушло менее триллиона рублей. То есть только за два последних месяца бюджетный дефицит России стал в полтора раза больше, чем за девять месяцев с начала года.

О главном Нас ждет самая тяжелая и важная зима в истории

Лавина надвигается

Это значит, что экономические проблемы России будут не линейными, а экспоненциальными – растущими лавинообразно.

Сила России – в безграничности, является одновременно и ее слабостью. Громадная Московия – это просто гигантские расходы! Как только начинаются проблемы с доходами, гигантские расходы просто сжирают Московию изнутри.

И это еще не было нефтяного эмбарго и предельных цен на российскую нефть, которые вводятся в действие с декабря.