Хотя и некоторые экономические санкции государству-террористу удается обходить, а другие ограничения Евросоюз не может прямо-таки применить, это все равно не спасает враждебную экономику от краха. К тому же, из-за разворачивания войны против Украины Владимиру Путину пришлось свернуть свои военные амбиции и кампании в других уголках мира.

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Сколько Путин тратит на войну

Разведчики и эксперты отмечают, что Путин подписал закон о выделении более девяти триллионов рублей на оборону, безопасность и правоохранительные органы в 2023 году – это примерно 143 миллиарда долларов.

Эта сумма составляет около 8% валового внутреннего продукта России в 2021 году. Расходы России на оборону значительно возросли и составят более 30% всего бюджета России на 2023 год,

– пишут в Институте по изучению войны.

Через столь активное финансирование войны России придется свернуть другие международные или внутренние кампании. Скажем, Кремль уже передислоковывает войска из районов Сирии или Нагорного Карабаха ради длительной войны против нашего государства.

Путин не желает жертвовать амбициями

Однако аналитики уверены, что российский диктатор все же не хочет жертвовать геополитическими инициативами. Такая жадность точно ему не поможет и только загонит Россию в еще большие финансовые затруднения.

Скажем, Путин продолжал попытки восстановить позиции России в Центральной Азии, безрезультатно предложив создать трехсторонний союз между Россией, Казахстаном и Узбекистаном в конце ноября и на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке, Кыргызстан, в декабре,

– констатируют эксперты.

Даже внутри России находятся критики, упрекающие Кремль за то, что тот выделил почти шесть миллиардов рублей – а это около 95,5 миллионов долларов – на развитие русскоязычных школ в Таджикистане, но не смог обеспечить армию на фронте.

Кроме того, следует сказать, что разрушают российскую экономику санкции от стран запада, однако почему-то страны-партнеры все еще не могут прийти к согласию по 9 пакету ограничений.