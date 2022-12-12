Почти все болезненные санкции против России уже введены. Об этом 24 каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его мнению, остался вероятно единственный рычаг, который может принципиально помешать России.

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Он считает, что это полный бан на всю банковскую систему, в частности "Газпромбанка" для того, чтобы заморозить все средства, которые могли пойти на пользу России за оплату за газ и прочее.

Пока этого не делают, и Европа в небольших объемах потребляет российский газ, полного бана на банковскую систему, к сожалению, не будет.

– подчеркнул банкир.

Сергей Фурса отметил, что все другие санкции, которые могли бы принципиально навредить России, уже и так введены.

Прогнозировать тяжело

Относительно того, какая инфляция ждет Россию в 2023 году, банкир отметил, что пока это непонятно.

Пока у России была невысокая инфляция благодаря сильному рублю. Он поддерживался потому, что россияне, продавая нефть и газ, получали плюс. А минуса не было, потому что импорт почти не заходил в Россию из-за санкций,

– подчеркнул он.

По его словам, сильный рубль страховал от возможного инфляционного давления. Однако сейчас неизвестно, как сильно упадут их экспортные прибыли из-за нефтяного эмбарго. Поэтому прогнозировать ситуацию очень тяжело.

"Понятно, что Россия должна печатать больше денег, но на сколько больше, как это ударит по рублю со временем и приведет ли к инфляции, сейчас очень трудно оценить", – подчеркнул Фурса.

Санкции против России: важное