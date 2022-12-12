Проте майже всі найболючіші санкції проти Росії вже введені. Про це 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. На його думку, залишився майже єдиний важіль, який може принципово зашкодити Росії.

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Він вважає, що це – повний бан на всю банківську систему, зокрема "Газпромбанку" для того, щоб заморозити всі кошти, які могли піти на користь Росії за оплату за газ та інше.

Поки цього не роблять, і Європа в невеликих обсягах споживає російський газ, повного бану на банківську систему, на жаль, не буде,

– наголосив банкір.

Сергій Фурса зазначив, що всі інші санкції, які б могли принципово зашкодити Росії, вже й так запроваджені.

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Прогнозувати важко

Щодо того, яка інфляції чекає на Росію у 2023 році, банкір зауважив, що поки це незрозуміло.

Допоки в Росії була невисока інфляція завдяки сильному рублю. Він підтримувався через те, що росіяни, продаючи нафту та газ, отримували плюс. А мінусу не було, тому що імпорт майже не заходив в Росію через санкції,

– підкреслив він.

За його словами, сильний рубль страхував їх від можливого інфляційного тиску. Проте зараз не відомо, як сильно впадуть їх експортні прибутки через нафтове ембарго. Тому прогнозувати ситуацію дуже важко.

"Зрозуміло, що Росія має друкувати більше грошей, але на скільки більше, як це вдарить по рублю з часом і чи призведе до інфляції, зараз дуже важко оцінити", – наголосив Фурса.

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