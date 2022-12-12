Раніше вважалося, що 300 мільярдів доларів резервів Росії заморожено. Зараз йдеться про те, що 200 мільярдів з них не можуть знайти. про це 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.
Не пропустіть Глави МЗС країн ЄС не погодили 9 пакет санкцій проти Росії
Нічого не зрозуміло
Він наголошує: наразі коментувати цей інцидент дуже складно. Що могло статися – незрозуміло.
Як це взагалі можливо – я фізично не можу уявити. Потрібно дочекатися, поки якийсь журналіст з Reuters чи Bloomberg зробить велике дослідження і розкаже нам, тому що зараз це виглядає як повне безглуздя. Ці гроші не можуть зникнути, а вони зникли. Начебто. Або це буде величезний скандал, або з'ясується, що вони є,
– зауважує Фурса.
Інвестиційний банкір пояснює, що російські резерви переважно зберігається у боргах інших країн. Найімовірніше, гроші були в Німеччині.
"На рахунку, до прикладу, у Deutche Bank лежить 200 мільярдів боргів німецького уряду. Вони не можуть просто зникнути, їх не могли нікуди перерахувати. Неймовірна історія", – акцентує Фурса.
Росіянам навряд чи вдалося б підкупити когось зі співробітників банку. "100 або 200 мільярдів за раз – так воно не робиться, це неможливо", – резюмував Сергій Фурса.
Ембарго на російську нафту: важливо знати
- З 5 грудня діє ембарго ЄС на імпорт російської нафти, що доставляється морем. Окрім цього, ввели обмеження ціни. Ці заходи вже вдарили по доходах держави-агресорки.
- За даними Bloomberg, в порти Європи відправилися останні російські барелі. Москва втратила ринок – понад 1,5 мільйона барелів на добу.
- Ймовірно, до кінця 2022 року Росія втрачатиме ще 500 000 барелів на день, якщо Польща та Німеччина виконають свої зобов'язання припинити імпорт нафти трубопроводами.
- Цікаво, що ціни на нафту не злетіли, а навпаки впали. Зокрема, до 9 грудня нафта Brent продавалася за менше, ніж 77 доларів за барель. Це, до речі, на 14% нижче від максимумів, досягнутих 5 грудня – після того, як санкції набули чинності.
- Тим часом Urals значно подешевшала і продавалася трохи більше, ніж за 40 доларів за барель у балтійських портах. У виданні наголосили, що це приблизно беззбитковий рівень собівартості виробництва нафти.