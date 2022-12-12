Ранее считалось, что 300 миллиардов долларов резервов России заморожено. Сейчас речь идет о том, что 200 миллиардов из них не могут найти. Об этом 24 каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.
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Ничего не понятно
Он отмечает: сейчас комментировать этот инцидент очень сложно. Что могло произойти – непонятно.
Как это вообще возможно – я физически не могу представить. Нужно дождаться, пока какой-нибудь журналист из Reuters или Bloomberg сделает большое исследование и расскажет нам, потому что сейчас это выглядит как полная бессмыслица. Эти деньги не могут исчезнуть, а они исчезли. Вроде бы. Либо это будет огромный скандал, либо выяснится, что они есть,
– замечает Фурса.
Инвестиционный банкир объясняет, что российские резервы преимущественно хранятся в долгах других стран. Скорее всего, деньги были в Германии.
"На счету, к примеру, в Deutche Bank лежит 200 миллиардов долгов немецкого правительства. Они не могут просто исчезнуть, их не могли никуда перечислить. Невероятная история", – акцентирует Фурса.
Россиянам вряд ли удалось бы подкупить кого-нибудь из сотрудников банка. "100 или 200 миллиардов за раз – так это не делается, это невозможно", – резюмировал Сергей Фурса.
Эмбарго на российскую нефть: важно знать
- С 5 декабря действует эмбарго ЕС на импорт российской нефти, что доставляется по морю. Кроме того, ввели ограничение цены. Эти меры уже ударили по доходам государства-агрессора.
- По данным Bloomberg, в порты Европы отправились последние российские баррели. Москва потеряла рынок – более 1,5 миллиона баррелей за сутки.
- По всей вероятности, до конца 2022 года Россия будет терять еще 500 000 баррелей в день, если Польша и Германия выполнят свои обязательства прекратить импорт нефти по трубопроводам.
- Интересно, что цены на нефть не взлетели, а наоборот упали. В частности, до 9 декабря нефть Brent продавалась за менее 77 долларов за баррель. Это, кстати, на 14% ниже максимумов, достигнутых 5 декабря – после того, как санкции вступили в силу.
- Тем временем Urals значительно подешевела и продавалась чуть больше 40 долларов за баррель в балтийских портах. В издании отметили, что это примерно безубыточный уровень себестоимости производства нефти.