Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що наразі процес проходить складно, є питання, які потребують згоди між міністрами.
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Це засідання буде дуже довгим і важким, тому що у нас на порядку денному Іран, у нас на порядку денному санкції проти Росії, дев'ятий пакет, ми ще не там, ми ще не закінчили,
– сказав Боррель.
Він додав, що рішення може бути погоджено до кінця дня, але є низка питань, які варто затвердити.
"Можливо, до кінця дня, але є деякі питання, які ще належить узгодити. Можливо, завтра, але я не можу сказати, що це буде легко", – додав дипломат.
Зауважимо, що питання санкцій внесено до порядку денного завтрішнього засідання міністрів закордонних справ країн ЄС.
Які обмеження передбачає дев'ятий пакет санкцій
У новому пакеті санкцій ЄС пропонує ввести заборону інвестицій у російську гірничодобувну промисловість, адже це – одна з найбільших галузей промисловості країни, яка приносить величезні прибутки.
Також обмеження стосуються експортного контролю цивільних технологій, які Росія може використовувати для підтримки своїх збройових заводів, а також над продукцією подвійного призначення вартістю понад 2,3 мільярда євро.
Крім того, пакет передбачає особисті санкції проти 180 осіб.
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