Нижня палата парламенту Нідерландів, Палата представників, ухвалила резолюцію із закликом надати Єврокомісії повноваження для покарання Сербії. У тексті резолюції йдеться, що узгодженість зовнішньої політики Сербії із зовнішньою політикою ЄС у 2022 році впала до 45%.

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Сербія одна з двох країн в Європі, які не підтримали санкції проти Росії

Роком раніше узгодженість зовнішньої політики Сербії та ЄС становила 64%, що є "важливим критерієм у процесі розширення" блоку.

Злочинна війна, розпочата Росією проти України, робить як ніколи важливим дотримання країнами-кандидатами та країнами-членами ЄС положень спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС,

– зазначають нідерландські депутати.

Палата представників закликали уряд Нідерландів звернутися до Європейської комісії з проханням до жовтня 2023 року вийти з "пропозиціями, на основі яких у процесі вступу до ЄС з країною-кандидатом можуть бути застосовані наслідки на неузгодженість із спільною зовнішньою та безпековою політикою, зокрема, замороження процесу вступу".

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В окремій резолюції нижня палата парламенту Нідерландів закликали уряд до того, щоб у разі зміни візової політики Сербії, якщо її зовнішня політика не буде достатньо скориговано, "безвізовий режим для Сербії був тимчасово зупинений за допомогою механізму екстреного гальмування не пізніше березня 2023 року".

У Нідерландах парламент не має прямого стосунку до здійснення зовнішньої політики. Однак він надає уряду вказівки, на які той має орієнтуватися.

Окрім Білорусі, Сербія – єдина країна в Європі, яка не підтримала європейські санкції проти Москви після вторгнення в Україну 24 лютого. Президент Сербії Александар Вучич раніше назвав міжнародний тиск на підтримку санкцій "полюванням на відьом".

На другий день російського вторгнення Вучич заявив, що Сербія не вводитиме санкції проти Росії, оскільки вважає для себе найкращим зберігати дружбу з Москвою.