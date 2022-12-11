Після Радбезу Вучич закликав сербів та албанців у Косово та Метохії зберегти мир. Водночас він сказав, що цей вечір, ймовірно, найважчий за час його перебування на посаді президента Сербії.

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Ситуація у Косові наближається до точки неповернення

США закликали владу Сербії та Косово до негайного вжиття заходів щодо деескалації ситуації на півночі краю. Та Вучич заявив, що США та Приштина не дотримуються жодної досягнутої угоди щодо Косова.

Ми приперті до стіни. Для мене це найважчий день за весь час, доки я президент Сербії чи глава уряду,

– сказав Вучич.

За словами Вучича, Белград має гарантії НАТО та Євросоюзу, що до сербських демонстрантів не буде застосовуватися сила. При цьому президент додав, що сербські "поліцейські та військові готові до будь-якого наказу".

Також Вучич вважає, що Приштина своєю "політикою терору" намагається покінчити з "сербською проблемою" у Косово та Метохії.

"Вони (поліція Косово – 24 канал) і сьогодні вторглися, як і вчора, і позавчора зі спеціальними підрозділами (на територію краю, населену сербами – 24 канал), але міжнародна спільнота прикидається, що їх і не бачили, як тих на Газиводі. Це схоже на спробу вирішення сербської проблеми на півночі Косова та Метохії, в якій беруть участь не тільки Курті (прем'єр Косова Альбін Курті – 24 канал) та приштинська влада, а й добра частина міжнародної спільноти, яка вдає, що не бачить, що відбувається", – заявив сербський президент.

Вучич, сказав, що серби будують барикади не через забаганку або тому, що їм подобається мерзнути. За його словами, це висловлювання протесту проти арештів, знущань з людей та невиконання Брюссельських угод.

Довідка. Влада Косова вимагала у місцевих сербів розібрати барикади, які ті збудували після арешту колишнього співробітника косовської поліції сербського походження Деяна Пантича. Серби на знак протесту проти цього арешту збудували барикади на кількох шляхах, що ведуть до сербських міст. Влада Косово пригрозила застосувати силу.

Держсекретар МЗС Сербії Неманія Старович заявив, що ситуація у Косові наближається до точки неповернення.

Ми наближаємося до точки неповернення сьогодні ввечері в Косово, оскільки виконувач обов'язків прем'єр-міністра Курті готує свою воєнізовану поліцію до знищення Півночі та знищення місцевих сербів,

– написав він у твіттер.

Сербський спецназ нібито вирушив до кордону із Сербією

Ввечері 11 грудня у мережі з'явилися кадри, що нібито сербський спецназ висунувся до кордонів Косово. Однак наскільки достовірним є відео – не відомо.

Сербський спецназ нібито вирушив до кордону із Сербією: відео