Альбін Курті наголосив, що такий вчинок з боку сербів є неприйнятним і не має повторюватися.

До слова Нова хвиля загострення: Сербія заявляє, що косовські силовики взяли штурмом греблю на Газиводі

У Косово вимагають втрутитися НАТО

"Ще раз закликаємо KFOR (сили НАТО в Косово – 24 канал) гарантувати свободу пересування. KFOR у Косово за мирну та безпечну обстановку, що також означає свободу пересування без дискримінації,

– заявив Курті.

Глава косовського уряду наголосив, що "блокування руху, блокування доріг загального користування важкими транспортними засобами з метою перешкодити свободі пересування, злочинна стрілянина банд по поліції та поліції EULEX (місії ЄС у Косово – 24 канал) не тільки неприпустима, а й не повинна повторитися в майбутньому".

Реакція Сербії

Після цієї заяви президент Сербії Александар Вучич вирішив скликати засідання Ради національної безпеки. Як повідомляє RTS, засідання відбудеться 11 грудня о 19:00 за місцевим часом (20:00 за київським).

ЗМІ зазначають, що таке рішення глава держави ухвалив після того, як Альбін Курті нібито пригрозив до місії НАТО для того, щоб зняти барикади, які серби встановили на півночі частково визнаної держави.

Що цьому передувало