Альбин Курти подчеркнул, что такой поступок со стороны сербов неприемлем и не должен повторяться.

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"Еще раз призываем KFOR (силы НАТО в Косово – 24 канал) гарантировать свободу передвижения. KFOR в Косово за мирную и безопасную обстановку, что также означает свободу передвижения без дискриминации,

– заявил Курти.

Глава косовского правительства подчеркнул, что "блокировка движения, блокировка дорог общего пользования тяжелыми транспортными средствами с целью воспрепятствовать свободе передвижения, преступная стрельба банд по полиции и полиции EULEX (миссии ЕС в Косово – 24 канал) не только недопустима, но и не должна повториться в будущем".

Реакция Сербии

После этого заявления президент Сербии Александр Вучич решил созвать заседание Совета национальной безопасности. Как сообщает RTS, заседание состоится 11 декабря в 19:00 по местному времени (20:00 по Киеву).

СМИ отмечают, что такое решение глава государства принял после того, как Альбин Курти якобы пригрозил миссии НАТО для того, чтобы снять баррикады, которые сербы установили на севере частично признанного государства.

Что этому предшествовало