У Путіна цілком розуміють, що відкрити другий фронт виключно власними силами та із залученням російської армії Москва не здатна. Адже військова спроможність Кремля наразі перебуває на вкрай низькому рівні.

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Натомість використовувати власних друзів чи проксі, розпалювати конфлікт та всіляко підштовхувати різні країни до початку бойових дій Росія цілком здатна.

Молдова у небезпеці

За даними джерел 24 каналу у спецслужбах, як найбільш імовірний сценарій для створення чергових проблем у Європі у Путіна розглядають розхитування ситуації у Молдові. Угруповання, що перебувають у Придністров'ї, не можуть напасти на Україну, адже не матимуть підтримки ззовні та будуть швидко знищені. Натомість для Кишинева вони становлять чималу небезпеку:

По-перше, армія та поліція Молдови роками не зміцнювались.

По-друге, всередині країни діє безліч російських агентів.

Спроби Москви в якийсь спосіб змінити владу в Молдові шляхом створення соціальної чи військової кризи тривають із початку літа. Представники проросійських партій за гроші Росії активно організовують різноманітні антиурядові акції протесту та отримують настанови щодо подальших дій від ФСБшників. На жаль, влада Молдови не розірвала авіаційне сполучення з Росією, тож спецслужбісти країни-агресорки цілком безпроблемно діють під прикриттям дипломатичних паспортів. А всі ми знаємо, що кожен працівник МЗС Росії є шпигуном чи наркокур'єром. Або ж поєднує в собі ці дві ролі.

Якщо ж план Путіна створити безлад відносно мирним шляхом провалиться, він може наважитися на проведення чергової "спецоперації" силами своїх проксі у Придністров'ї, яких може бути цілком достатньо для того, аби навіть спробувати захопити Кишинів.

Зверніть увагу! Раніше журналіст-розслідувач RISE Moldova Володимир Тхорик оприлюднив три можливі сценарії окупації Молдови. Окрім того, журналісти опублікували відомості про працівників ФСБ, які 10 років їздили до Молдови за дипломатичними паспортами. Молдова цьому ніяк не протидіяла.

Метою таких дій Росії є погіршення безпекової ситуації у Європі та відволікання уваги партнерів від України.

Конфлікт між Сербією та Косово також грає на руку Москві

Іншою проблемною точкою в Європі, яку можуть використати росіяни, є Балкани. Напруження між абсолютно проросійськими сербами та косоварами, що прагнуть до демократії, відчувається вже кілька місяців та цілком може погіршитися. У Росії це розуміють, тому також активізували своїх агентів у Сербії для подальшого розпалювання ворожнечі.

До теми Сербія привела армію в стан підвищеної боєготовності через ситуацію в Косово

І хоча власних військових потужностей у Белграді росіяни не мають, ФСБшників там працює достатньо. Варто згадати лише спробу державного перевороту у Чорногорії, яку спланували та майже провели у Кремлі у жовтні 2016 року. Там діяли саме ті агенти російських спецслужб, які відповідають за Сербію та досі є активними.

З одного боку, вивести ситуацію з-під контролю та перевести конфлікт у військову площину росіянам буде трохи важче, ніж у Молдові, але з іншого – у Косово перебувають міжнародні сили з підтримки миру, залучення яких у бойові дії може послабити допомогу Україні з боку цивілізованих країн.

Росія може скористатися дружбою з Іраном

Що ж стосується крихкого миру в країнах Азії, то тут центром нестабільності є дружній для Кремля Іран, владі якого так само потрібна маленька переможна війна. Алі Хаменеї не просто відчуває ненависть до низки сусідніх країн, але й хоче відволікти своє суспільство від можливої революції.

Початок бойових дій на Близькому Сході, в яких не братимуть участь ані російські спецслужби, ані військові та найманці – ідеальний для Путіна варіант. Це дозволить Кремлю як відкрити для країн Заходу другий фронт, так і не витрачати до цього власні сили. При цьому вибір країн, із якими можна повоювати, в Ірану є достатньо значним.

В Ірані розглядають можливість агресії щодо Саудівської Аравії. І тут вже без втручання США не обійтись, що влаштовує Москву навіть більше, ніж створення конфлікту в Європі.

Тим часом Секретар російського радбезу Патрушев прибув до Ірану, – ISW

Крім того, саме завдяки Ірану Росія неабияк опосередковано тисне на Ізраїль. Адже Єрусалим боїться того, що Хаменеї почне воювати із ним силами власних проксі з "Хезболли".

Який саме варіант прихованої агресії проти інших країн обере Путін, наразі невідомо. Однак все залежить від того, наскільки серйозну відповідь Росія отримає від США, Великої Британії та Євросоюзу на будь-які спроби розхитати безпекову ситуацію.