Про це 24 каналу розповів журналіст RISE Moldova Володимир Тхорик. Раніше повідомлялось про проплачені протести проросійських сил, які розхитують ситуацію в Молдові.

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Сценарії окупації Молдови

Тхорик зазначив, що Росія мала 3 сценарії окупації Молдови:

Часткова окупація – з коридором від Одеської області до Придністров'я.

Повна окупація – захоплення всієї території Молдови.

Захоплення Придністров'я, без повної окупації Молдови.

Крім того, ми опублікували відомості про працівників ФСБ, які 10 років їздили до Молдови за дипломатичними паспортами. Молдова цьому ніяк не протидіяла,

– зауважив журналіст RSE Moldova.

Він додав, що за сценарієм повної окупації Молдови надалі розглядається можливість просування російських військ спільно з добровольцями з Півдня України та Чернівецької області.

Російські кошти

За його словами, колишній президент Молдови Ігор Додон після того, як програв вибори у 2020 році, очолив неурядову організацію, куди Росія вклала близько 300 тисяч доларів. Крім того, Росія навіть за три місяці після початку повномасштабного вторгнення в Україну, продовжувала вкладати кошти в цю організацію. До того ж у своє оточення Додон зібрав російських політтехнологів.

"Нагадаю, минулого тижня США наклали санкції на кількох російських політтехнологів, які брали участь у розхитуванні ситуації в Молдові. Їх також звинуватили у зв'язках з ФСБ. Люди, які працювали з цими політтехнологами, досі перебувають в оточенні колишнього президента країни Додона", – наголосив Тхорик.

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Реакція правоохоронців

Він продовжив, що правоохоронці Молдови знали про цих політтехнологів, але ніяк не реагували. Лише після санкцій США прокуратура оголосила про відкриття кримінальних справ. Можливо, після такого міжнародного тиску слідчі Молдови почнуть розслідувати втручання Росії у внутрішні справи й вибори Молдови.

Мовиться про місцеві вибори в 2019 році, внаслідок яких мером міста Кишинів став друг Додона Йон Чебан. Він почав розробляти угоди з різними організаціями, дотичними до Кремля і ФСБ, щодо генерального плану столиці Молдови. Тобто, Київ зараз бомблять за мапами 80-х років, а Кишинів будуть бомбити за сучасними мапами 2022 року,

– підкреслив журналіст RSE Moldova.

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