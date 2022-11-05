Організацією проплачених мітингів у Молдові може займатися "П'яте управління" ФСБ Росії. Про це 24 каналу розповів політолог, головний редактор медіаресурсу AVA-TV (Молдова) Андрій Андрієвський.

Зверніть увагу Зеленський та Санду обговорили падіння російської ракети у Молдові

Організатори "мітингів"

Експерт зазначив, що "П'яте управління" ФСБ, яке займалося дестабілізацією України, робить спроби "розгойдати ситуацію" в Молдові через "своїх людей".

Вони проводять щотижня великі мітинги та протести. По людях видно, що це найбідніші верстви населення, які за невеликі гроші виходять "протестувати". Це визнав сам лідер партії "ШОР" Ілан Шор, який спонсорує цю справу і років 5 перебуває під кримінальним переслідуванням та ховається від правосуддя в Ізраїлі,

– пояснив оглядач.

За його словами, Шор став новим "фронтменом" проросійських сил, які "розгойдують" ситуацію у Молдові.

"Інспектори поліції опублікували уривки перехоплень телефонних переговорів між молодими спортсменами, як ті обговорювали, що будуть "кістяком" цих протестів. Вони мали боротися з поліцією, вести зіткнення, і це все дуже серйозно. Тому в країні є загроза великої дестабілізації", – додав Андрієвський.

Читайте також Росія розхитує Молдову напередодні важкої зими: чи встоїть Майя Санду

Чи масштабні акції

На думку медійника, організатори протестів щоразу говорять про "божевільні цифри" щодо кількості учасників "акцій протесту".

Організатори кажуть, що мітингують 70 – 80 тисяч людей загалом. На центральних вулицях просто фізично стільки не зможуть поміститися. Поліція каже, що їх всіх до 10 тисяч. Там відсотків 90 – це пенсіонери, а також у районі 1000 молодих "мітингувальників",

– вказав експерт.

Він зауважив, що партія "ШОР" проводить протести лише у Кишиневі, хоча людей "збирають" по всій Молдові.

"Є ще інша проросійська сила – "соціалісти", яка зараз працює паралельно. Їхні протести йдуть районами. Тобто, мабуть, вони "качають" ситуацію за методичкою з того самого центру: одні мітингують в центрі, а інші – по районах", – підкреслив оглядач.

Радимо Змарновані козирі Молдови, або Який секрет Полішинеля розкрила Санду

Загроза для держави

Андрієвський констатував, що проросійські сили намагаються щосили довести ситуацію до державного перевороту, але в них нічого не виходить.

Проблема Росії – що вона зробила ставку на найбільших негідників. Тобто це люди із кримінальними справами, які мають негативну репутацію. Той же експрезидент Додон має прізвисько "Кульок" – за його корупційні скандали,

– розповів журналіст.

За його словами, попри те, що в суспільстві є певна недовіра до влади через те, що вона "недостатньо добре справляється з енергетичною кризою", водночас немає настроїв до повалення законного режиму.

"Скиньмо владу і поставимо "кульків" та бандитів" – такого немає. Росія, як завжди, обрала собі в ставленики не тих людей. Тому я вважаю, що цей переворот не вдасться, але вони намагатимуться щосили", – резюмував експерт.

Вас також може зацікавити – у Молдові відреагували на підготовку "держперевороту": дивіться відео

Ситуація у Молдові: останні події