Молдова не так давно змогла відірватися від російського впливу, коли внаслідок виборів проросійський експрезидент Ігор Додон відійшов від справ, як Кремль відразу знайшов собі нового посіпаку – популіста та корупціонера Ілана Шора.

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Як ФСБ намагається усунути Санду від влади

Українська розвідка надала виданню The Washington Post конфіденційні матеріали, згідно з якими можна прослідкувати як саме Москва тисне на Молдову, намагаючись зберегти свій вплив у Східній Європі.

Кремль маніпулює економічним становищем Молдови, створюючи передумови для енергетичної кризи, а після цього наголошує, що у всіх проблемах громадян винна саме політика проєвропейського уряду, який нібито веде країну до економічного краху.

Одним із найгостріших моментів стали доволі масштабні протести перед президентським палацом у Кишеневі. Організатором цих протестів виступила проросійська партія "Шор", що вимагає відставки уряду Майї Санду, дострокових виборів та угоди з Росією про зниження ціни на газ.

Партія "Шор" стала ідеальним кандидатом на просування проросійських наративів в Молдові. Потужна популістична антиєвропейська риторика, поруч з наскрізь корумпованим лідером партії, робить "Шор" майже ідеальною маріонеткою Кремля. Єдиною проблемою Ілана Шора залишається низька суспільна підтримка.

Історія колосальної корупції Ілана Шора

Москва, яка, вочевидь, позитивно вражена заворушеннями у Молдові, поспішила публічно охрестити Ілана Шора як "гідного довгострокового партнера", активно фінансуючи молдовський протест та діяльність партії "Шор".

Втім, сам Ілан Шор запам'ятався в Молдові, можливо, як найбільший корупціонер у сучасній історії цієї країни.

Хто ж такий Ілан Шор До початку своєї політичної кар'єри Шор керував великим молдовським банком, мережею магазинів та мав частку активів в одному з аеропортів Молдови. Вперше він зайняв політичну посаду у 2015 році, коли його обрали мером молдовського міста Орхей. Але не встиг молодий мер пригріти собі місце, як всього через два роки потрапив у великий корупційний скандал.



Ілана Шора звинуватили у розкраданні 1 мільярда доларів з банківської системи Молдови у 2014 році, в результаті чого дефіцит бюджету Молдови у 2015 році складав цілих 8% ВВП країни.

Шору вдалося затягнути розгляд цієї справи через оскарження вироку і якийсь час залишатися на посаді мера, але вже у 2019 році він виїхав до Ізраїлю. Вже звідти Шор продовжує керувати своєю партією, а кримінальну справу проти себе звісно ж назвав політично мотивованою. У 2021 партія "Шор" балотувалася на парламентських виборах і посіла третє місце з 5,7% голосів.

Згодом соратник Шора також отримав контроль над двома найбільшими проросійськими телеканалами Молдови. Таким чином Шор зміг активніше просувати російський порядок денний у Молдові.

При цьому, згідно з документами розвідки, російські політтехнологи вже тоді приїздили у Молдову, щоб таємно працювати з партією Шора. Вони пропонували фактично підкуповувати журналістів, які писали про справу Шора та намагалися отримати контроль над судовими рішеннями. Згідно з планом ФСБ, таким чином вони прагнули відбілити персону Ілана Шора в публічному просторі.

Санкції США проти Ілана Шора

Ілан Шор прямо працює на підрив проєвропейських настроїв у Молдові, однак повністю заперечує будь-які зв'язки з Москвою. Це незважаючи на те, що його дружина – російська співачка, яка отримувала нагороду особисто від Владіміра Путіна. Однак, Шор наголошує, що його партія нібито повністю незалежна, і зацікавлена лише в захисті інтересів громадян Молдови.

Сполучені Штати ввели проти Шора санкції, докладно описавши його корупцію, зв'язки з Кремлем та спроби саботувати заявку Молдови на статус кандидата в Євросоюз. Сам Ілан Шор оголосив ці санкції справжньою перемогою, нібито це доводить, що президентка Молдови Санду справді злякалася протестів і намагається зберегти свою посаду через усунення політичних конкурентів.

При цьому, США навпаки пов'язують таку активізацію проросійських сил в Молдові як відповідь Росії на провали в Україні та невдоволення, що зростає всередині самої Росії. Саме тому Кремль має показати бодай якийсь успіх на так званому пострадянському просторі.

Введені санкції викривають не лише приховану стратегію Росії в Молдові, але й демонструють, як корупція підриває верховенство права. Російські операції впливу намагаються використати слабкі місця в країнах-мішенях для того, щоб дестабілізувати їх зсередини,

– заявив заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Брайан Нельсон.

Як Молдова бореться з проросійськими силами

Напередодні такої активізації партії "Шор", Санду вдалося здихатися колишнього амбасадора Росії в Молдові – Ігоря Додона. Експрезидент зараз проходить одразу по кількох кримінальних справах: корупції, державній зраді та фінансуванні свої політичної партії через злочинні угруповання.

Додон напередодні свого провалу на виборах намагався просунути рішення, щоб відібрати у президентки повноваження керувати розвідкою країни, та передати це відомство в управління парламенту.

Однак ця спроба зв'язати руки Санду повністю провалилася, і намагаючись зберегти свій вплив у Молдові, Москва почала шукати заміну Ігорю Додону та знайшла її в обличчі Ілона Шора, такого ж корумпованого популіста, як і його попередник.

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Зверніть увагу! Дуже суттєвим важелем впливу на Молдову з боку Росії є саме енергетика. Сьогодні Молдова є на 100% залежною від російського газу.



При цьому головна електростанція країни, що постачає близько 70% електроенергії, перебуває у контрольованому Кремлем анклаві на території Молдови – Придністров'ї.

Отже, урізаючи постачання газу або обмежуючи постачання електроенергії, Москва може дуже сильно впливати на суспільні настрої всередині Молдови. Після цього, через афільовані з Кремлем молдовські політсили, Росія готова надсилати сигнали громадянам Молдови, що нібито це не злочинний шантаж Кремля винний у проблемах простих людей, а саме проєвропейський уряд Санду і спроби країни вступити у ЄС.

Військовий тиск Кремля на Молдову зруйнувала Україна

Від початку повномасштабного вторгнення, Росія усіма силами намагалася пробити так званий суходільний коридор до Придністров'я. Для цього росіянам треба було пройти від Херсона до Миколаєва та Одеси. Втім, ЗСУ повністю зруйнували ці плани росіян.

Кремль тривалий час нагнітав ситуацію в Придністров'ї, створюючи враження, нібито наступ російських сил може початися і з боку так званої "ПМР". Влітку там навіть влаштували провокації, коли в тамтешньому міністерстві безпеки та на станції зв'язку пролунали вибухи. Нібито це українські війська намагалися вдарити по "ПМР", через що там навіть підвищили бойову готовність.

Однак, як і будь-який інший блеф Кремля, ця провокація не спрацювала. Після "жесту доброї волі" росіян на острові Зміїному, Кремль відклав ідею з наступом до Придністров'я та сконцентрувався саме на політичному та економічному тиску на Молдову.

Важливо! Посол США у Молдові Кент Логсдон запевнив, що Сполучені Штати від початку повномасштабної війни в Україні стежать за розвитком ситуації. Логсдон запевняє, що зараз немає жодних ознак того, що Росія може напасти на Молдову.



Водночас Захід допомагає зміцнити молдовську армію та надати необхідне військове спорядження.

Остання крапля зруйнувала терпіння Молдови

Атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України призвели до того, що наша держава більше не може постачати електроенергію в країни ЄС та Молдову. Кишинів, який отримував з України 30% своєї електроенергії, був змушений швидко перемкнути енергосистему країни на постачання з Румунії.

Водночас остання атака на українські електростанції призвела до того, що одна з російських ракет впала на півдні Молдови. Ракета була збита українським ППО, однак винуватець цієї ситуації очевидний.



Російська ракета впала в Молдові / фото МВС Молдови

Відразу після цього, МЗС Молдови оголосило російського посла персоною нон ґрата та зобов'язала його покинути країну найближчим часом. У повідомлені молдовського МЗС прямо вказано, що ракетні обстріли України загострюють безпекові ризики й для Молдови та її громадян, які вже сьогодні відчувають на собі наслідки війни, яку розв'язав Кремль.

Кремль не залишить спроб повалити проєвропейський уряд Молдови

Намагання Кремля спричинити розбрат у молдовському суспільстві та вливання у цю справу величезної кількості грошей свідчить про те, що Росія не збирається зупинятися. При цьому, енергетичний шантаж Молдови продовжує наростати.

Політичні суперечки зараз не є головними у порядку денному Молдови. Прості громадяни більше скаржаться на ціну на газ, ніж на політичний шлях Молдови до Європи або Росії. Ціна енергоносіїв стає непідйомною для багатьох молдован, на чому й намагаються грати популісти з партії "Шор".

При цьому, арешти людей під час протестів "Шор" проросійські посіпаки виставляють, як політичне переслідування та вже вкидають фейки про те, що нібито хтось з демонстрантів помер під час затримання.

Суспільне невдоволення може зрости взимку, коли Кремль, швидше за все, суттєво посилить енергетичний шантаж. Ця енергетична криза може долучити до протестів "Шор" не лише проплачених мітингувальників, а й пересічних громадян, які вийдуть висловити своє невдоволення.

Таким чином Ілан Шор зможе отримати додаткову легітимність в очах суспільства, вдати такого собі політика від народу. Корупційне минуле при цьому легко забудеться, а підтримка з боку партії соціалістів Ігоря Додона суттєво підсилить позиції проросійських сил у парламенті Молдови та збільшить політичний тиск на Майю Санду. Та чи встоїть вона перед бурею?