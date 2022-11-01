Молдова не так давно смогла оторваться от российского влияния, когда в результате выборов пророссийский экс-президент Игорь Додон отошел от дел, как Кремль сразу нашел себе нового приспешника – популиста и коррупционера Илана Шора.

По теме Попробует ли Россия захватить Кишинев и что ждет Молдову

Как ФСБ пытается отстранить Санду от власти

Украинская разведка предоставила изданию The Washington Post конфиденциальные материалы, согласно которым можно проследить, как именно Москва давит на Молдову, пытаясь сохранить свое влияние в Восточной Европе.

Кремль манипулирует экономическим положением Молдовы, создавая предпосылки для энергетического кризиса, а после этого отмечает, что во всех проблемах граждан виновата именно политика проевропейского правительства, якобы ведущего страну к экономическому краху.

Одним из самых острых моментов стали довольно масштабные протесты перед президентским дворцом в Кишеневе. Организатором этих протестов выступила пророссийская партия "Шор", требующая отставки правительства Майи Санду, досрочных выборов и соглашения с Россией о понижении цены на газ.

Партия "Шор" стала идеальным кандидатом на продвижение пророссийских нарративов в Молдове. Мощная популистическая антиевропейская риторика, рядом с насквозь коррумпированным лидером партии, делает "Шор" почти идеальной марионеткой Кремля. Единственной проблемой Илана Шора остается низкая общественная поддержка.

История колоссальной коррупции Илана Шора

Москва, очевидно, положительно пораженная беспорядками в Молдове, поспешила публично окрестить Илана Шора как "достойного долгосрочного партнера", активно финансируя молдавский протест и деятельность партии "Шор".

Впрочем, сам Илан Шор запомнился в Молдове, возможно, как величайший коррупционер в современной истории этой страны.

Кто же такой Илан Шор До начала своей политической карьеры Шор руководил крупным молдавским банком, сетью магазинов и имел часть активов в одном из аэропортов Молдовы. Впервые он занял политический пост в 2015 году, когда его избрали мэром молдавского города Орхей. Но не успел молодой мэр пригреть себе место, как спустя всего два года попал в крупный коррупционный скандал.



Илана Шора обвинили в хищении 1 миллиарда долларов из банковской системы Молдовы в 2014 году, в результате чего дефицит бюджета Молдовы в 2015 году составлял целых 8% ВВП страны.

Шору удалось затянуть рассмотрение этого дела из-за обжалования приговора и некоторое время оставаться в должности мэра, но уже в 2019 году он уехал в Израиль. Уже оттуда Шор продолжает руководить своей партией, а уголовное дело против себя, конечно, назвал политически мотивированным. В 2021 году партия "Шор" баллотировалась на парламентских выборах и заняла третье место с 5,7% голосов.

Соратник Шора также получил контроль над двумя крупнейшими пророссийскими телеканалами Молдовы. Таким образом Шор смог активнее продвигать российскую повестку дня в Молдове.

При этом, согласно документам разведки, российские политтехнологи уже тогда приезжали в Молдову, чтобы тайно работать с партией Шора. Они предлагали фактически подкупать журналистов, которые писали о Шоре и пытались получить контроль над судебными решениями. Согласно плану ФСБ, таким образом, они стремились отбелить персону Илана Шора в публичном пространстве.

Санкции США против Илана Шора

Илан Шор прямо работает на подрыв проевропейских настроений в Молдове, однако полностью отрицает какие-либо связи с Москвой. Это, несмотря на то, что его жена – российская певица, которая получала награду лично от Владимира Путина. Однако Шор отмечает, что его партия якобы полностью независима, и заинтересована только в защите интересов граждан Молдовы.

Соединенные Штаты ввели против Шора санкции, подробно описав его коррупцию, связи с Кремлем и попытки саботировать заявку Молдовы на статус кандидата в Евросоюз. Сам Илан Шор объявил эти санкции настоящей победой, якобы это доказывает, что президент Молдовы Санду действительно испугалась протестов и пытается сохранить свой пост из-за устранения политических конкурентов.

При этом США наоборот связывают такую активизацию пророссийских сил в Молдове как ответ России на провалы в Украине и растущее внутри самой России недовольство. Именно поэтому Кремль должен показать хоть какой-то успех на так называемом постсоветском пространстве.

Введенные санкции разоблачают не только скрытую стратегию России в Молдове, но и демонстрируют, как коррупция подрывает верховенство права. Российские операции влияния пытаются использовать слабые места в странах-мишенях для того, чтобы дестабилизировать их изнутри.

– заявил заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Как Молдова борется с пророссийскими силами

Накануне такой активизации партии "Шор" Санду удалось избавиться от бывшего посла России в Молдове – Игоря Додона. Экс-президент сейчас проходит сразу по нескольким уголовным делам: коррупции, государственной измене и финансированию своей политической партии через преступные группировки.

Додон накануне своего провала на выборах пытался продвинуть решение, чтобы отобрать у президента полномочия руководить разведкой страны, и передать это ведомство в управление парламента.

Однако попытка связать руки Санду полностью провалилась, и пытаясь сохранить свое влияние в Молдове, Москва начала искать замену Игорю Додону и нашла ее в лице Илона Шора, такого же коррумпированного популиста, как и его предшественник.

"Это не Россия завышает цены, это вы не можете с ней договориться"

Актуально Эта зима решит все: почему Путин возлагает большие надежды на морозы в Украине и Европе

Обратите внимание! Очень существенным рычагом влияния на Молдову со стороны России является энергетика. Сегодня Молдова на 100% зависит от российского газа.



При этом главная электростанция страны, снабжающая около 70% электроэнергии, находится в контролируемом Кремлем анклаве на территории Молдовы – Приднестровье.

Следовательно, урезая поставки газа или ограничивая поставки электроэнергии, Москва может очень сильно влиять на общественные настроения внутри Молдовы. После этого из-за аффилированных с Кремлем молдавских политсил Россия готова посылать сигналы гражданам Молдовы, что якобы это не преступный шантаж Кремля виноват в проблемах простых людей, а именно проевропейское правительство Санду и попытки страны вступить в ЕС.

Военное давление Кремля на Молдову разрушило Украину

С начала полномасштабного вторжения Россия всеми силами пыталась пробить так называемый суходольный коридор в Приднестровье. Для этого россиянам нужно было пройти от Херсона до Николаева и Одессы. Впрочем, ВСУ полностью разрушили эти планы россиян.

Кремль долгое время нагнетал ситуацию в Приднестровье, создавая впечатление, будто наступление российских сил может начаться и со стороны так называемой "ПМР". Летом там даже устроили провокации, когда в министерстве безопасности и на станции связи прогремели взрывы. Якобы это украинские войска пытались ударить по ПМР, из-за чего там даже повысили боевую готовность.

Однако, как и любой другой блеф Кремля, эта провокация не сработала . После "жеста доброй воли" россиян на острове Змеином Кремль отложил идею с наступлением в Приднестровье и сконцентрировался именно на политическом и экономическом давлении на Молдову.

Важно! Посол США в Молдове Кент Логсдон заверил, что Соединенные Штаты с начала полномасштабной войны в Украине следят за развитием ситуации. Логсдон уверяет, что сейчас нет никаких признаков того, что Россия может напасть на Молдову.



В то же время, Запад помогает укрепить молдавскую армию и предоставить необходимое военное снаряжение.

Последняя капля разрушила терпение Молдовы

Атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины привели к тому, что наше государство больше не может поставлять электроэнергию в страны ЕС и Молдову. Кишинев, получавший из Украины 30% своей электроэнергии, был вынужден быстро переключить энергосистему страны на поставки из Румынии.

В то же время последняя атака на украинские электростанции привела к тому, что одна из российских ракет упала на юге Молдовы. Ракета была сбита украинским ПВО, однако виновник этой ситуации очевиден.



Российская ракета упала в Молдове / Фото МВД Молдовы

Сразу после этого, МИД Молдовы объявил российского посла персоной нон грата и обязал его покинуть страну в ближайшее время. В сообщении молдавского МИД прямо указано, что ракетные обстрелы Украины обостряют риски безопасности и для Молдовы и ее граждан, которые уже сегодня испытывают на себе последствия войны, развязавшей Кремль.

Кремль не оставит попыток свергнуть проевропейское правительство Молдовы

Попытки Кремля вызвать раздор в молдавском обществе и вливание в это дело огромного количества денег свидетельствует о том, что Россия не собирается останавливаться. При этом энергетический шантаж Молдовы продолжает нарастать.

Политические споры сейчас не являются главными в повестке Молдавии. Простые граждане больше жалуются на цену на газ, чем на политический путь Молдовы в Европу или Россию. Цена энергоносителей становится неподъемной для многих молдован, на чем и пытаются играть популисты из партии "Шор".

При этом аресты людей во время протестов "Шор" пророссийские сторонники выставляют как политическое преследование и уже распространяют фейки о том, что якобы кто-то из демонстрантов умер во время задержания.

Общественное недовольство может вырасти зимой, когда Кремль, скорее всего, существенно усугубит энергетический шантаж. Этот энергетический кризис может приобщить к протестам "Шор" не только проплаченных митингующих, но и рядовых граждан, которые выйдут на свое недовольство.

Таким образом Илан Шор сможет получить дополнительную легитимность в глазах общества, придать себе политика от народа. Коррупционное прошлое при этом легко забудется, а поддержка партии социалистов Игоря Додона существенно усилит позиции пророссийских сил в парламенте Молдовы и увеличит политическое давление на Майю Санду. Так устоит ли она перед бурей?