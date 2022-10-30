В который раз митинг организовала пророссийская партия "Шор". Акции проходят в течение семи последних недель.

Нам это не удивило, – журналист из Молдовы о подготовке госпереворота в Кишиневе

Митингующие требуют досрочных парламентских выборов.



Участники протеста / Фото NM



Люди требуют отставки правительства / Фото NM

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Как проходит акция

Участники протеста попытались прорвать границы полиции. Поэтому между протестующими и правоохранителями случились столкновения. Митингующие забросали полицейских яйцами. Несколько человек задержаны.

Молдавское издание NM отметило, что среди задержанных есть почетный глава партии "Шор" Валерий Клименко, глава Оргиевского района Дина Цуркана и мэр Оргея Павел Вережан.



Задержание Клименко / Фото NM



Полицию забросали яйцами / Фото NM

Впоследствии пресс-служба партии "Шор" сообщила, что у Клименко во время задержания произошел сердечный приступ. По состоянию на 17:20 митингующие отправились в комиссариат полиции.

Что известно о задержанных

В Генеральном инспекторате полиции сообщили о задержании 24 человек. Правоохранители считают, что те "приехали на протест для дестабилизации ситуации и вербовки молодых людей со спортивным телосложением".

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