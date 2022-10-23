Митинг организовала партия "Шор" в центре Кишинева. Люди пытались прорвать полицейскую границу в двух местах.

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Что требовали на митинге

В ходе протеста выступила депутат от партии "Шор" Марина Таубер. Она сказала, что полицейские не пропускают людей на площадь Великого национального собрания.

В то же время правоохранители для акции предоставили митингующим сквер вблизи парламента. Однако протестующие заявили, что хотят заблокировать движение по проспекту Штефана чел Маре.

Почему полиция нас не пропускает, может мы тоже хотим купить овощи и фрукты. Или этот путь только для Санду и ее подчиненных? Прочь Майю Санду, – сказала Таубер.

Кроме того, представители "Шор" требуют досрочных выборов и соглашения с Россией об уменьшении цены на газ.

Акция протеста в Кишиневе / Фото Главкома

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Реакция россиян

Пропагандисты Кремля заявили, что митинги за отставку Санду только усиливаются. Они подыгрывают и рассказывают о митингующих и автозаках. Российские СМИ отмечают – люди хотят возобновления торговых отношений с Россией для того, чтобы преодолеть энергетический кризис в преддверии зимы.

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