Представитель министерства иностранных дел России Алексей Полищук сделал маразматическое заявление о причастности Украины к терактам в Приднестровье. Также, по его словам, украинские власти побуждают Молдову начать силовые действия в регионе.

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В чем обвиняют Украину

С 90-х годов прошлого века Кремль делает все, чтобы привести к эскалации "приднестровский конфликт". Однако виновным в терактах российская пропаганда хочет сделать наше государство.

В апреле – июне в Приднестровье была совершена серия террористических актов, следы которых, как говорят в Тирасполе, ведут в Украину. Одновременно Киев раскручивает тезис об угрозе, которая якобы происходит от российских военных,

– заявил российский чиновник Полищук.

По его словам, цель этого "очевидна". Украина хочет попытаться спровоцировать молдавские власти на силовые действия. Кроме того, он убежден, что Киев хочет раскачать ситуацию в регионе, но нынешняя молдавская власть понимает последствия размораживания конфликта.

Недовольны в российском МИДе и тем, что Кишинев не хочет идти на переговоры с Москвой.

Обратите внимание! После боевых действий 1992 года российские войска зашли в Приднестровье. Молдова официально считает российских солдат в этом регионе оккупантами и требует от Кремля вывести боевиков. Государство-террорист этого не делает, заявляя о "непризнанном статусе Приднестровья".

Напомним, Путин "активировал Лукашенко" вместо ядерного шантажа. От президента страны-приспешницы Кремля звучат нелепые заявления о том, что наше государство планирует напасть на Беларусь. В Литве отреагировали на обвинения и сказали, что делается это для того, чтобы распылить украинское войско.

Что об этом сказали в украинском МИДе

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал скандальные утверждения российской стороны.

Заявление Полищука, как говорят в Киеве, не от большого ума, и перевести стрелки ему не удастся. Единственной силой, которая совершает террористические акты, ведет захватнические силовые действия, пытается расшатать внутриполитическую ситуацию в странах нашего региона, является Россия,

– сказал Николенко 24 каналу.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина всегда стояла и будет стоять на защите мира. Мы будем делать все, чтобы обеспечить процветание в регионе. Также спикер подчеркнул, что наше государство будет уважать суверенитет и территориальную целостность Молдовы.

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Второй фронт российско-украинской войны в Приднестровье

С начала полномасштабного наступления на Украину не утихают разговоры о том, что Россия откроет второй фронт в Приднестровье. Однако 24 канал в своем материале писал о том, что российская военная мощь в регионе очень преувеличена. Украина может помочь Молдавии раз и навсегда разрешить этот конфликт, но нужна решительность со стороны Кишинева.

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