В кремле пользуются бездействием Запада и отсутствием политических ресурсов у Кишинева в отношении Приднестровья. Об этом 24 каналу рассказал журналист-расследователь Rise Moldova Владимир Тхорик.

Обратите внимание Население Приднестровья отказывается подписывать контракты с армией россии

Эксперт отметил, что Приднестровье не самостоятельный игрок, поэтому решение проблемы будет зависеть как от Молдовы, так и от россии.

Молдова заявила, что вопрос Приднестровья следует решать по дипломатическому пути. Но со стороны россии желания решать приднестровский вопрос нет. То есть нет желания "вталкивать" Приднестровье в состав Молдовы. Поэтому в кремле поставили ситуацию на паузу,

– объяснил журналист.

Решит ли Молдова приднестровскую проблему: смотрите видео

Тхорик констатировал, что на Западе нет "полной решимости", чтобы повлиять на этот вопрос, поскольку для реинтеграции Приднестровья в Молдову нужны деньги.

"Кто будет платить за реинтеграцию – самый большой вопрос. Молдова самая бедная страна Европы сейчас. Поэтому, так, Молдова говорит, что Приднестровье является молдавской территорией, но даже по заявлению ПАСЕ в марте, Приднестровье является территорией, оккупированной россией. Более того, это оккупированная территория россией уже более четверти века", – рассказал расследователь.

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По его словам, контроль россии над регионом удерживается благодаря армии.

"Приднестровский режим держится на российских штыках и военной базе. Пока россия не поможет Молдове решить приднестровский вопрос – он не решится", – резюмировал Тхорик.

Ситуация в Приднестровье: что известно

В Приднестровье было зафиксировано нежелание подписывать контракты с российской армией. Кроме того, там началось массовое дезертирство.

Ранее министр иностранных дел россии сергей лавров пообещал "защитить" русскоязычных жителей Молдовы. Однако, что именно он имел в виду и от кого он собрался их защищать, лавров так и не объяснил.

В парламенте Молдовы отреагировали на угрозы нападения из россии. Депутат Оазу Нантой сказал, что лавров – это совершенно лживое тело, которое обслуживает владимира путина так же, как Геббельс обслуживал Гитлера.

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