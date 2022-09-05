Об этом 24 каналу рассказал бывший вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Молдовы Александр Фленкя. Напомним, что лавров пообещал "защитить" русскоязычных жителей Молдовы, однако не объяснил, от кого.

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По словам эксперта, россия, сломав "архитектуру" безопасности в Европе и начав войну против Украины, на самом деле создала предпосылки для достаточно быстрого разрешения замороженного Приднестровского конфликта .

Он также прокомментировал слова генерала Бена Ходжеса, отреагировавшего на заявление лаврова. Фленкя говорит, что многие восприняли твит Ходжеса в контексте войны в Украине и склонны рассматривать решения в военном пространстве. Но, по его мнению, это создало предпосылку для политического урегулирования.

"Сам Ходжес дал понять, что у приднестровцев есть выбор – оставаться в том "труповые россии" или решить эту проблему, но если диалог "власти" Приднестровья будет публичным и под наблюдением россии, то он не будет конструктивным", - считает эксперт .

По его словам, Приднестровье находится в уязвимой ситуации с начала полномасштабной войны в Украине. Ведь россия далеко, и все, что связывает Приднестровье с россией – это газовая труба и бесплатный газ.

россия реально теряет влияние на этот процесс и в целом Приднестровье. И этим объясняются заявления лаврова, которые не были ничем вызваны. Кишинев ничего перед этим не заявлял, что могло бы вызвать такую страшную реакцию лаврова.

– заявил Фленкя.

Он говорит, что объясняется тем, что с начала войны официальный формат переговоров между Кишиневом и Тирасполем не работают. В условиях войны говорить об этих переговорах нецелесообразно.

"Но, несмотря на враждебную риторику из Тирасполя, Молдова решает все вопросы экономики, торговли и т.д. И все это решается без москвы. По сути, россия выпадает из этого переговорного процесса и теряет рычаги влияния на него", – отметил эксперт.

Он добавил, что это та новая реальность, которую хорошо понимают в москве и этим вызвана их нервозность.

Фленкя говорит, что россия теряет влияние в Приднестровье: видео



К слову, в парламенте Молдовы отреагировали на угрозы о нападении из россии. Депутат Оазу Нантой сказал, что лавров – это абсолютно лживое тело, которое обслуживает владимира путина так же, как Геббельс обслуживал Гитлера.

"Нет в россии министерства иностранных дел – есть министерство пропаганды. сергей лавров – это бывший дипломат, деградировавший до уровня Геббельса. Он регулярно повторяет всякие глупости", – сказал он.