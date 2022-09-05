Про це 24 каналу розповів колишній віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції Молдови Олександр Фленкя. Нагадаємо, що лавров пообіцяв "захистити" російськомовних жителів Молдови, проте не пояснив, від кого.

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За словами експерта, росія, зламавши "архітектуру" безпеки в Європі та розпочавши війну проти України, насправді створила передумови для доволі швидкого вирішення Придністровського конфлікту, який був заморожений.

Він також прокоментував слова генерала Бена Ходжеса, який відреагував на заяву лаврова. Фленкя каже, що багато людей сприйняли твіт Ходжеса в контексті війни в Україні і схильні розглядати рішення у військовому просторі. Але, на його думку, це створило передумову для політичного врегулювання.

"Сам Ходжес дав зрозуміти, що у придністровців є вибір – залишатися в тому "трупові росії" чи вирішити цю проблему, але якщо діалог "влади" Придністров'я буде публічним і під наглядом росії, то він не буде конструктивним", – вважає експерт.

За його словами, Придністров'я перебуває у вразливій ситуації з початку повномасштабної війни в Україні. Адже росія далеко, і все, що зв'язує Придністров'я з росією, – це газова труба і безкоштовний газ.

Росія реально втрачає вплив на цей процес і загалом Придністров'я. І цим пояснюються заяви лаврова, які не були нічим викликані. Кишинів нічого перед цим не заявляв, що могло б викликати таку страшну реакцію лаврова,

– заявив Фленкя.

Він каже, що пояснюється все тим, що з початку війни офіційний формат переговорів між Кишиневом і Тирасполем не працюють. В умовах війни говорити про ці переговори недоцільно.

“Але, незважаючи на ворожу риторику з Тирасполя, Молдова вирішує всі питання економіки, торгівлі тощо. І це все вирішується без москви. По суті, росія випадає з цього переговорного процесу і втрачає важелі впливу на нього”, – зазначив експерт.

Він додав, що це та нова реальність, яку добре розуміють в москві і цим викликана їхня нервозність.

Фленкя каже, що росія втрачає вплив у Придністров'я: відео



До слова, у парламенті Молдови відреагували на погрози про напад з росії. Депутат Оазу Нантой сказав, що лавров – це абсолютно брехливе тіло, яке обслуговує владіміра путіна так само, як Геббельс обслуговував Гітлера.

"Немає в росії міністерства закордонних справ – є міністерство пропаганди. сєргєй лавров – це колишній дипломат, який деградував до рівня Геббельса. Він регулярно повторює всякі нісенітниці", – сказав він.