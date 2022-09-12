У кремлі користуються бездіяльністю Заходу й відсутністю політичних ресурсів у Кишинева щодо Придністров'я. Про це 24 каналу розповів журналіст-розслідувач Rise Moldova Володимир Тхорик.

Зверніть увагу Населення Придністров'я відмовляється підписувати контракти з армією росії

Експерт зазначив, що Придністров'я не є самостійним гравцем, тому розв'язання проблеми залежатиме як від Молдови, так і від росії.

Молдова заявила, що питання Придністров'я слід вирішувати дипломатичним шляхом. Але з боку росії бажання вирішувати придністровське питання немає. Тобто, немає бажання "вштовхувати" Придністров'я до складу Молдови. Тому у кремлі поставили ситуацію на паузу,

– пояснив журналіст.

Чи вирішить Молдова придністровську проблему: дивіться відео

Тхорик констатував, що на Заході немає "повної рішучості", щоб вплинути на це питання, оскільки для реінтеграції Придністров'я до Молдови потрібні гроші.

"Хто платитиме за реінтеграцію – найбільше питання. Молдова найбідніша країна Європи зараз. Тому, так, Молдова каже, що Придністров'я є молдовською територією, але навіть за заявою ПАСЕ у березні, Придністров'я є територією, окупованою росією. Щобільше, це окупована територія росією вже понад чверть століття", – розповів розслідувач.

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З його слів, контроль росії над регіоном утримується завдяки армії.

"Придністровський режим тримається на російських багнетах та військовій базі. Поки росія не допоможе Молдові розв'язати придністровське питання – воно не вирішиться", – резюмував Тхорик.

Ситуація у Придністров'ї: що відомо

У Придністров'ї зафіксували небажання підписувати контракти з російською армією. Окрім цього, там почалося масове дезертирство.

Раніше міністр закордонних справ росії сєргєй лавров пообіцяв "захистити" російськомовних жителів Молдови. Проте, що саме він мав на увазі й від кого він зібрався їх захищати, лавров так і не пояснив.

У парламенті Молдови відреагували на погрози про напад з росії. Депутат Оазу Нантой сказав, що лавров – це абсолютно брехливе тіло, яке обслуговує владіміра путіна так само, як Геббельс обслуговував Гітлера.

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