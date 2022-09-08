Такі дані оприлюднили в Головному управлінні розвідки Міноборони України 8 вересня. Там розповіли й про те, що робить російське командування на окупованій території Молдови.

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Які проблеми мають росіяни в Придністров'ї

За даними нашої розвідки, російське керівництво армії намагалося розгорнути у квазіреспубліці широку кампанію з вербування контрактників. Це не вдалося, пропри обіцянки високих грошових виплат, соціальні пакети та ймовірне забезпечення житлом. Головна причина там полягає в небажанні місцевих воювати на території України.

Тим більше, що багато "добровольців", які зважилися підписати контракт на початку війни, або загинули, або знаходяться в статусі зниклих безвісти,

– зазначили в ГУР.

Також на фоні подій в Україні почалися негаразди в "оперативній групі військ росії у Придністров'ї". Один за одним почали дезертирувати службовці. Водночас, обмежена кількість воєнного контингенту не дозволяє задіяти ресурс для пошуку "зниклих" солдатів.

Почалися навчання військ у Придністров'ї

Наразі в цій "оперативній групі" російські командири вирішили проводити навчання особового складу. Вони врахували досвід бойових дій в Україні, тому в програму підготовки внесли суттєві корективи. Зокрема, збільшили кількість занять з підрозділами тилового забезпечення та військово-медичної допомоги.

Водночас на заваді стає застаріла тилова матеріально-технічна база. Вона не дозволяє якісно поліпшити рівень готовності логістичних підрозділів. Приблизно така ж ситуація з підготовкою військових медиків: кількість занять збільшили, проте застосовують застарілі підходи. Це поширюється як на надання першої невідкладної допомоги на полі бою, так і на подальшу евакуацію та забезпечення медичними засобами.

Військових забезпечують старим оснащенням та інвентарем:

технікою;

медикаментами;

індивідуальними перев’язочними пакетами;

гумовими джгутами.

Нерідко це все було виготовлене ще в часи радянського союзу.

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