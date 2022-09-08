Такие данные были обнародованы в Главном управлении разведки Минобороны Украины 8 сентября. Там рассказали о том, что делает российское командование на оккупированной территории Молдовы.
Заметьте Москва теряет рычаги влияния на оккупированное Приднестровье: эксперт прокомментировал угрозы лаврова
Какие проблемы испытывают россияне в Приднестровье
По данным нашей разведки, российское руководство армии пыталось развернуть в квазиреспублике широкую кампанию по вербовке контрактников. Это не удалось, несмотря на обещания высоких денежных выплат, социальные пакеты и вероятное обеспечение жильем. Главная причина там состоит в нежелании местных воевать на территории Украины.
Тем более, что многие "добровольцы", которые решились подписать контракт в начале войны, либо погибли, либо находятся в статусе пропавших без вести,
– отметили в ГУР.
Также на фоне событий в Украине начались проблемы в "оперативной группе войск россии в Приднестровье". Один за другим стали дезертировать служащие. В то же время ограниченное количество военного контингента не позволяет задействовать ресурс для поиска "пропавших" солдат.
Начались учения войск в Приднестровье
Сейчас в этой "оперативной группе" российские командиры решили проводить учения личного состава. Они учли опыт боевых действий в Украине, потому в программу подготовки внесли существенные коррективы. В частности увеличили количество занятий с подразделениями тылового обеспечения и военно-медицинской помощи.
В то же время препятствует устаревшая тыловая материально-техническая база. Она не позволяет качественно улучшить уровень готовности логистических подразделений. Приблизительно такая же ситуация с подготовкой военных медиков: количество занятий увеличили, однако применяют устаревшие подходы. Это распространяется как на оказание первой неотложной помощи на поле боя, так и на дальнейшую эвакуацию и обеспечение медицинскими средствами.
Военных обеспечивают старым оборудованием и инвентарем:
- техникой;
- медикаментами;
- индивидуальными перевязочными пакетами;
- резиновыми жгутами.
Нередко это все было сделано еще во времена советского союза.
Мнение эксперта – вернется ли Приднестровье в состав Молдовы: смотрите видео