Представник міністерства закордонних справ Росії Олексій Поліщук зробив маразматичну заяву про причетність України до терактів у Придністров’ї. Також, за його словами, українська влада спонукає Молдову розпочати силові дії в регіоні.

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У чому звинувачують Україну

Від 90-х років минулого століття Кремль робить усе, аби призвести до ескалації "придністровського конфлікту". Однак винною у терактах російська пропаганда хоче зробити нашу державу.

У квітні-червні в Придністров'ї було скоєно серію терористичних актів, сліди яких, як кажуть у Тирасполі, ведуть на Україну. Одночасно Київ розкручує тезу про загрозу, яка нібито походить від російських військових,

– заявив російський чиновник Поліщук.

За його словами, мета цього "очевидна". Україна хоче спробувати спровокувати молдавську владу на силові дії. Окрім того, він переконаний, що Київ хоче розгойдати ситуацію в регіоні, але теперішня молдовська влада розуміє наслідки розморожування конфлікту.

Невдоволені у російському МЗС і тим, що Кишинів не хоче йти на переговори з Москвою.

Зверніть увагу! Після бойових дій 1992 року російські війська зайшли в Придністров'я. Молдова офіційно вважає російських солдатів у цьому регіоні окупантами та вимагає від Кремля вивести бойовиків. Держава-терористка цього не робить, заявляючи про "невизнаний статус Придністров'я".

Нагадаємо, Путін "активував Лукашенка", замість ядерного шантажу. Від президента країни-посіпаки Кремля звучать недолугі заяви про те, що наша держава планує напасти на Білорусь. У Литві відреагували на звинувачення і сказали що робиться це для того, аби розпорошити українське військо.

Що про це сказали в українському МЗС

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував скандальні твердження російської сторони.

Заява Поліщука, як кажуть у Києві, не від великого розуму і перевести стрілки йому не вдасться. Єдиною силою, яка скоює терористичні акти, веде загарбницькі силові дії, намагається розхитати внутрішньополітичну ситуацію в країнах нашого регіону, є Росія,

– сказав Ніколенко 24 каналу.

Окрім того, він наголосив, що Україна завжди стояла і стоятиме на захисті миру. Ми робитимемо усе, аби забезпечити процвітання в регіоні. Також речник підкреслив, що наша держава поважатиме суверенітет і територіальну цілісність Молдови.

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Другий фронт російсько-української війни у Придністров'ї

Він початку повномасштабного наступу на Україну не вщухають розмови про те, що Росія відкриє другий фронт у Придністров'ї. Однак 24 канал у своєму матеріалі писав про те, що російська військова міць в регіоні дуже перебільшена. Україна може допомогти Молдові раз і назавжди вирішити цей конфлікт, але потрібна рішучість зі сторони Кишинева.

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