Прокремлевские приспешники пытаются устраивать акции протеста по всей стране. Об этом 24 каналу рассказал журналист RISE Moldova Владимир Тхорик.

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Журналист отметил, что в Молдове общество разделилось пополам: одна часть (преимущественно – русскоязычная) поддерживает путинскую власть и считает нападение на Украину "справедливым" со стороны России, а вот граждане с проевропейскими стремлениями осуждают войну.

Люди, поддерживающие Путина в Молдове, являются жертвами пропаганды и информационной войны, поскольку они смотрят разные российские каналы. Поэтому здесь вопросы информационной гигиены и безопасности страны,

– объяснил эксперт.

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По его словам, пророссийские силы в Молдове хотят реванша и выходят на акции протеста.

"Сложилась парадоксальная ситуация, когда из-за нападения России растут цены и инфляция. Молдова, как самая бедная страна Европы, стала еще беднее – из-за роста цен на энергоносители. И тут пророссийские силы в Молдове подхватили эту ситуацию и выводят людей на протесты", – добавил Тхорик.

Он указал, что следующие выборы парламентские и президентские выборы в стране "будут еще не скоро", но Россия будет делать все для того, чтобы в Молдове прошли досрочные выборы.

"Грубо говоря, Россия пытается сейчас всеми силами использовать своих приспешников, чтобы свергнуть нынешнюю власть Майи Санду", – резюмировал журналист.

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