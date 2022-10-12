Прокремлівські маріонетки намагаються влаштовувати акції протесту по всій країні. Про це 24 каналу розповів журналіст RISE Moldova Володимир Тхорик.

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Журналіст зазначив, що у Молдові суспільство розділилося навпіл: одна частина (переважно – російськомовна) підтримує путінську владу й вважає напад на Україну "справедливим" з боку Росії, а от громадяни з проєвропейськими прагненнями засуджують війну.

Люди, які підтримують Путіна в Молдові, є жертвами пропаганди та інформаційної війни, оскільки вони дивляться різні російські канали. Тому тут питання інформаційної гігієни та безпеки країни,

– пояснив експерт.

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За його словами, проросійські сили у Молдові хочуть реваншу та виходять на акції протесту.

"Склалася парадоксальна ситуація, коли через напад Росії зростають ціни та інфляція. Молдова, як найбідніша країна Європи, стала ще біднішою – через зростання цін на енергоносії. І тут проросійські сили у Молдові підхопили цю ситуацію та виводять людей на протести", – додав Тхорик.

Він вказав, що наступні вибори парламентські та президентські вибори в країні "будуть ще не скоро", але Росія робитиме все для того, щоб у Молдові відбулися дострокові вибори.

"Грубо кажучи, Росія намагається зараз усіма силами використати своїх маріонеток, щоб повалити нинішню владу Майї Санду", – резюмував журналіст.

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