Прокремлівські маріонетки намагаються влаштовувати акції протесту по всій країні. Про це 24 каналу розповів журналіст RISE Moldova Володимир Тхорик.
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Журналіст зазначив, що у Молдові суспільство розділилося навпіл: одна частина (переважно – російськомовна) підтримує путінську владу й вважає напад на Україну "справедливим" з боку Росії, а от громадяни з проєвропейськими прагненнями засуджують війну.
Люди, які підтримують Путіна в Молдові, є жертвами пропаганди та інформаційної війни, оскільки вони дивляться різні російські канали. Тому тут питання інформаційної гігієни та безпеки країни,
– пояснив експерт.
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За його словами, проросійські сили у Молдові хочуть реваншу та виходять на акції протесту.
"Склалася парадоксальна ситуація, коли через напад Росії зростають ціни та інфляція. Молдова, як найбідніша країна Європи, стала ще біднішою – через зростання цін на енергоносії. І тут проросійські сили у Молдові підхопили цю ситуацію та виводять людей на протести", – додав Тхорик.
Він вказав, що наступні вибори парламентські та президентські вибори в країні "будуть ще не скоро", але Росія робитиме все для того, щоб у Молдові відбулися дострокові вибори.
"Грубо кажучи, Росія намагається зараз усіма силами використати своїх маріонеток, щоб повалити нинішню владу Майї Санду", – резюмував журналіст.
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Російський ракетний терор і Молдова: що відомо
- Нещодавно у Молдові заявили, що три російські крилаті ракети перетнули їхній повітряний простір під час масованих ударів по Україні. Через це на розмову викликали посла Росії.
- Раніше міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров пообіцяв "захистити" російськомовних жителів Молдови. Проте, що саме він мав на увазі й від кого він зібрався їх захищати, Лавров так і не пояснив.
- У парламенті Молдови відреагували на погрози про напад з Росії. Депутат Оазу Нантой сказав, що Лавров – це абсолютно брехливе тіло, яке обслуговує Владіміра Путіна так само як Геббельс обслуговував Гітлера.