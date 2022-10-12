За роки корумпованої влади Молдова втратила свою обороноздатність, тому не може адекватно реагувати на російську загрозу. Про це 24 каналу розповів журналіст RISE Moldova Володимир Тхорик.

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Експерт зазначив, що на сьогодні Молдова веде переговори із Заходом щодо військової допомоги.

Можливо, якщо Молдові допомагатимуть озброєнням – це не буде широко відомо публіці, оскільки Росія заявляла, що посилення Молдови – це натяк на спробу захоплення Придністров'я, яке окупувала Росія. Тому якщо Молдова озброюватиметься, вона не рекламуватиме це,

– пояснив журналіст.

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За його словами, Молдова має право озброюватись, й озброєння країни не означає порушення її статусу нейтралітету.

"Для нейтралітету потрібні гроші. Водночас у Молдові немає великої кількості бомбосховищ. Багато з них приватизували. 30 років корумпованої влади та злочинних угруповань вплинули на зниження обороноздатності країни. Тому Молдова не захищена перед російською загрозою й тому сподівається на сусідів – Україну та Румунію", – додав Тхорик.

На його думку, надалі виникатиме "велике запитання", чи заступатиметься за Молдову Румунія, якщо Росія все-таки вирішить напасти.

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