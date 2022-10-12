За роки корумпованої влади Молдова втратила свою обороноздатність, тому не може адекватно реагувати на російську загрозу. Про це 24 каналу розповів журналіст RISE Moldova Володимир Тхорик.
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Експерт зазначив, що на сьогодні Молдова веде переговори із Заходом щодо військової допомоги.
Можливо, якщо Молдові допомагатимуть озброєнням – це не буде широко відомо публіці, оскільки Росія заявляла, що посилення Молдови – це натяк на спробу захоплення Придністров'я, яке окупувала Росія. Тому якщо Молдова озброюватиметься, вона не рекламуватиме це,
– пояснив журналіст.
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За його словами, Молдова має право озброюватись, й озброєння країни не означає порушення її статусу нейтралітету.
"Для нейтралітету потрібні гроші. Водночас у Молдові немає великої кількості бомбосховищ. Багато з них приватизували. 30 років корумпованої влади та злочинних угруповань вплинули на зниження обороноздатності країни. Тому Молдова не захищена перед російською загрозою й тому сподівається на сусідів – Україну та Румунію", – додав Тхорик.
На його думку, надалі виникатиме "велике запитання", чи заступатиметься за Молдову Румунія, якщо Росія все-таки вирішить напасти.
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Російський ракетний терор і Молдова: що відомо
- Зранку 10 жовтня по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Після цього російські військові почали масово атакувати українські міста. Зокрема, окупанти завдали ракетних ударів по Києву, Львову, Одесі, Дніпру, Харкову та інших містах.
- У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що окупанти атакували Україну з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону. Ворог використав ракети Х-101, Х-555, "Калібри", "Іскандери" та С-300.
- Водночас у Молдові повідомили, що три російські крилаті ракети перетнули їхній повітряний простір під час масованих ударів по Україні. Через це на розмову викликали посла Росії.
- Раніше міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров пообіцяв "захистити" російськомовних жителів Молдови. Проте, що саме він мав на увазі й від кого він зібрався їх захищати, Лавров так і не пояснив.
- У парламенті Молдови відреагували на погрози про напад з Росії. Депутат Оазу Нантой сказав, що Лавров – це абсолютно брехливе тіло, яке обслуговує Владіміра Путіна так само, як Геббельс обслуговував Гітлера.