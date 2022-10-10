Світ вже опинився в центрі масштабування війни Росії проти України до щонайменше загальноєвропейського рівня. Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Радник голови ОП зазначив, що Україна попереджала партнерів про ймовірне масштабування війни на інші країни.

У Росії абсолютно неточна зброя, яка неодмінно призведе до того, що на території країн-партнерів Європи (чи навіть членів ЄС) можуть потрапляти російські ракети. Ми про це попереджали. З цим можна боротися через системи ПРО, які мають діяти й збивати все це – в тому числі над територією України та Молдови,

– пояснив Подоляк.

За його словами, у цій ситуації не обов'язково щось передавати Україні, позаяк союзники можуть збивати російські ракети навіть зі своєї території.

"Іншим рішення може стати нота, що наступні ракети стануть причиною ударів по об'єктах, що знаходяться в акваторії Чорного моря, з яких ці ракети вилітали на території інших країн, не лише України. Треба вже перестати говорити про ескалацію та масштабування. Ми маємо максимально масштабовану війну", – додав чиновник.

На його думку, вже сьогодні світ має "максимально терористичного типу війну, яка б'є по українських цивільних об'єктах".

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"Ми маємо використання всіх видів російської зброї, крім зброї масового ураження. Тому треба нарешті брати на себе відповідальність й правильно закінчити війну. Не треба більше говорити про негайні переговорні процеси. Треба дати ту зброю, яку ми просимо. В тій математичній кількості, яку ми просимо", – підкреслив радник.

Він вказав, що також потрібно захистити повітряний простір країн, які не мають стосунку до війни – включно з Молдовою та іншими країнами, які знаходяться в регіоні.

"Для України бажано отримати й ракети певної дальності, й додаткову кількість бронетехніки, і, безумовно, системи ПРО. Я не розумію, чому можна сьогодні сидіти й дивитися в прямому ефірі як атакують центри міст, де цивільне населення їде на роботу. Це ж неможливо, щоб у 21 столітті якась істота сиділа десь у Москві й казала, що вбиватиме мирних громадян", – резюмував Подоляк.

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