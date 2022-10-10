Мир уже оказался в центре масштабирования войны России против Украины до как минимум общеевропейского уровня. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
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Советник главы ОП отметил, что Украина предупреждала партнеров о возможном масштабировании войны на другие страны.
У России абсолютно неточное оружие, которое непременно приведет к тому, что на территории стран-партнеров Европы (или даже членов ЕС) могут попадать российские ракеты. Мы об этом предупреждали. С этим можно бороться через системы ПРО, которые должны действовать и сбивать все это – в том числе над территорией Украины и Молдовы,
– объяснил Подоляк.
По его словам, в этой ситуации не обязательно что-либо передавать Украине, поскольку союзники могут сбивать российские ракеты даже со своей территории.
"Другим решением может стать нота, что следующие ракеты станут причиной ударов по объектам, находящимся в акватории Черного моря, из которых эти ракеты вылетали на территории других стран, не только Украины. Надо уже перестать говорить об эскалации и масштабировании. Мы имеем максимально масштабируемую войну", – добавил чиновник.
По его мнению, уже сегодня мир имеет "максимально террористического типа войну, бьющую по украинским гражданским объектам".
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"Мы имеем использование всех видов российского оружия, кроме оружия массового поражения. Поэтому надо наконец-то брать на себя ответственность и правильно закончить войну. Не надо больше говорить о немедленных переговорных процессах. Надо дать то оружие, которое мы просим. В том математическом количестве, которое мы просим", – подчеркнул советник.
Он указал, что также нужно защитить воздушное пространство стран, не имеющих отношения к войне, включая Молдову и другие страны, находящиеся в регионе.
"Для Украины желательно получить и ракеты определенной дальности, и дополнительное количество бронетехники, и, безусловно, системы ПРО. Я не понимаю, почему можно сегодня сидеть и смотреть в прямом эфире как атакуют центры городов, где гражданское население едет на работу. Это же невозможно, чтобы в 21 веке какое-то существо сидело где-то в Москве и говорило, что будет убивать мирных граждан", – резюмировал Подоляк.
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Массовый ракетный удар: что известно на данный момент
- Утром 10 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу. После этого российские военные начали массово атаковать украинские города. В частности, оккупанты нанесли ракетные удары по Киеву, Львову, Одессе, Днепру, Харькову и другим городам.
- В Минобороны Украины сообщили, что враг во время массового удара использовал 83 ракеты. При этом подразделения ПВО сбили 43 ракеты.
- В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что оккупанты атаковали Украину из акватории Черного моря и из Каспийского региона. Враг использовал ракеты Х-101, Х-555, "Калибры", "Искандеры" и С-300.
- В результате обстрела повреждено по меньшей мере 11 важных объектов инфраструктуры.
- В частности, в результате ударов по Киеву пострадал визовый отдел консульства Германии.
- В Молдове сообщили, что три российские крылатые ракеты пересекли их воздушное пространство во время массированных ударов по Украине. Поэтому на разговор вызвали посла России.
- В этот же день Путин прокомментировал массированные ракетные удары по Украине. По его словам, это сделали в ответ на якобы "теракты по территории России".