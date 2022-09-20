Об этом рассказали в Центре противодействия дезинформации. Там считают, что попытка кремля дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Кстати Характерно для россиян, это не сработает, – в ОП прокомментировали протесты в Европе

"В Молдове прошли митинги (18 сентября – 24 канал) за отставку президента страны Майи Санду. Как сообщает местное издание G4media, большое количество присутствующих не знали, зачем их привезли на митинг", – отметили в Центре.

Анонсировали следующую акцию

На акции протеста люди выражали недовольство из-за инфляции высоких цен на энергоносители. Они предлагали путь, чтобы удовлетворить их требования – договариваться с россией.

Напомним: митинги с условным названием "жаркая осень" из-за энергетического кризиса использует россия как инструмент манипуляции,

– отметили в Центре.

Добавили, что цель кремля – посеять панику среди населения демократических стран и дестабилизировать ситуацию в европейском обществе. Следующую схожую акцию протеста уже анонсировали на 2 октября в Румынии.

Кстати Тур Ани Лорак вызвал волну протеста в Германии: в Праге уже отменили концерт

Возможные последствия акций

Политолог Валентин Гладких считает, что пророссийские протесты в Европе могут сработать в пользу Украины. По его словам, в разных странах действительно есть недовольство политической ситуацией, но на протестах россию поддерживают маргиналы.

"Картинка красивая, я думаю, что россияне именно этого и пытались достичь. Они сделали картинку, а по этой картинке европейцы поняли еще и месседж – это в их "заднем дворе" орудуют российские агенты влияния", – подчеркнул Гладких.

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