Про це розповіли у Центрі протидії дезінформації. Там вважають, що це спроба кремля дестабілізувати ситуацію у Молдові.

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"У Молдові відбулися мітинги (18 вересня – 24 канал) за відставку президентки країни Майї Санду. Як повідомляє місцеве видання G4media, велика кількість присутніх не знали, навіщо їх привезли на мітинг", – зазначили у Центрі.

Анонсували наступну акцію

На акції протесту люди висловлювали невдоволення через інфляцію високі ціни на енергоносії. Вони пропонували шлях, щоб задовольнити їхні вимоги – домовлятися з росією.

Нагадаємо: мітинги з умовною назвою "спекотна осінь" через енергетичну кризу використовує росія як інструмент маніпуляції,

– наголосили у Центрі.

Додали, що метою кремля є посіяти паніку серед населення демократичних країн та дестабілізувати ситуацію в європейському суспільстві. Наступну схожу акцію протесту вже анонсували на 2 жовтня у Румунії.

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Можливі наслідки акцій

Політолог Валентин Гладких вважає, що проросійські протести у Європі можуть спрацювати на користь України. За його словами, у різних країнах дійсно є невдоволення політичною ситуацією, але на протестах росію підтримують маргінали.

"Картинка красива, я думаю, що росіяни саме цього й намагалися досягти. Вони зробили картинку, а за цією картинкою європейці зрозуміли ще і меседж – це в їхньому "задньому дворі" орудують російські агенти впливу", – наголосив Гладких.

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