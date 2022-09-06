Європейські політики усвідомлюють слід росії

Ці акції обурили не лише українців, а й співвітчизників протестантів. Утім демократичні європейські політики усвідомлюють, що саме відбувається, звідки "ростуть ноги" та якими наслідками загрожує втручання росії. Про це 24 каналу розказав політолог Валентин Гладких.

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Він пояснив, що процес прийняття політичних рішень та й загалом політика в демократичних державах – це дуже складна сфера. Ухвалюючи будь-які рішення, політики керуються не лише громадською думкою. Не потрібно забувати про роботу спеціальних агентств та професійних спеціалістів, які збирають інформацію, аналізують її та готують варіанти розв'язання проблем та способи виходу з тієї чи іншої ситуації.

Як ці протести вплинуть на підтримку України Європою

Те, що ви побачили в Європі, в деяких містах – це те, що називається акламація. Чи є в Європі люди, які незадоволені поточною соціально-економічною, соціально-політичною ситуацією в їхніх державах? Безумовно, такі люди є,

– констатував політолог.

Гладких пояснив, що питання більше полягає в тому, чи є ці незадоволені люди політично значущими, чи є політичні сили, які можуть представляти інтереси цих людей, і чи усі вони є достатньо чисельними для того, щоб справді поборотися за владу. Політолог вважає, що наразі це не так.

"Це маргінали. Картинка красива, я думаю, що росіяни саме цього й намагалися досягнути. Вони зробили картинку, а за цією картинкою європейці зрозуміли ще і меседж – це в їхньому "задньому дворі" орудують російські агенти впливу", – каже він.

Експерт переконаний, що коли політики розуміють, що мова йде про боротьбу за владу, вони швидко "тверезіють" та вживають певних заходів. Адже нікому не сподобається, коли на його території і в межах його суверенітету хтось починає вчиняти такі перфоманси, які відверто шкодять.

На його погляд, хоч вимоги протестувальників не становлять сильної загрози, бо не є дуже масштабними, але все ж змушують політиків, які сьогодні перебувають при владі, занепокоїтися. Це ставить перед ним питання – як діяти далі?

Я не думаю, що це змусить їх (політиків – 24 канал) відмовитися від підтримки України, себто зробити так, як цього очікують росіяни. Скоріш за все, реакція буде діаметрально протилежною,

– вважає Гладких.

Він переконаний, що тепер європейські політики ще більше підтримуватимуть Україну та будуть ще більше вмотивованими допомогти нам покінчити з ворогом.

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Що відомо про проросійський мітинг у Чехії

4 вересня на вулиці Праги вийшли 70 тисяч протестантів, які вимагали зменшення наслідків енергетичної кризи. Як розповів аналітик центру "Європейські цінності" у Празі в організації акції видно чіткий російський слід.

Голова Центру політичних студій "Докрина" Ярослав Божко вважає, що такі мітинги добре демонструють – росія втратила методи виграшу у війні проти України суто військовим шляхом. Країна-агресорка намагаєтьсявплинути на наших західних партнерів, аби вони зменшили або ж взагалі припинили підтримку України.

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