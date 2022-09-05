Речник відомства Олег Ніколенко наголосив, що проведення таких акцій під триколорами держави-агресора в центрі Європи є неприпустимим. Про це спікер сказав 24 каналу.

До теми Кремль максимально задіяв свою агентуру, – Мусієнко розповів, де вже відбулися провокації

МЗС засудило обурливі акції в Європі

Він наголосив, що ці заходи не мали нічого спільного зі свободою слова та реальними настроями в Німеччині та Чехії. МЗС засуджує спроби виправдати війну росії проти України та зневажити честь та гідність українців, які ціною своїх життів відстоюють свободу в Європі.

Не маємо сумнівів в солідарності абсолютної більшості німців та чехів з українцями, які надали сотням тисяч з них тимчасовий притулок, а також підтримують Україну і політику своїх урядів щодо протидії російській агресії,

– заявив Ніколенко.

Речник МЗС наголосив, що ці акції не зможуть похитнути дружбу між Україною, Німеччиною та Чехією. Київ дуже цінує підтримку цих держав.

Що цьому передувало

На антиурядовий мітинг у Празі зібралися 70 тисяч людей. Вони вимагали зменшення наслідків енергетичної кризи, однак в організації дійства чітко помітили російський слід. Старший аналітик центру "Європейські цінності" у Празі Давід Стулік розповів, що організатори хотіли зібрати якомога більше людей, щоб потрапити в міжнародне інформаційне поле.

Водночас Стулік зазначив, що 70 тисяч людей – це небагато для 10-мільйонної Чехії. Утім це перший "постріл" проросійських сил.

Дивіться більше – як на початку великої війни люди в Чехії виходили на підтрмку України: відео