Очевидно, що росія втратила методи виграшу у війні безпосередньо військовим шляхом. Саме тому фокус вирішили змістити на інші питання. Про це 24 каналу сказав голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко.

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Через ядерний або енергетичний вони хочуть досягти тієї ситуації, коли захід буде змушений піти на поступки: зупинити підтримку України та відновити той рівень стосунків з росією, який існував до 24 лютого – розморозити рахунки, повернути бізнеси та дипломатичні місії. Повернутися до політики "бізнес as usual",

– пояснив він.

Для чого кремлю акції у Європі

Масові "шабаші" у Європі пов'язані з соціальними гаслами, з платіжками, цінами на газ тощо. Як зауважив Божко, за допомогою таких акцій росіяни хочуть підняти політичне значення цих тем у західних суспільствах, створюючи додатковий тиск передовсім на національні уряди європейських країн

Чи зможуть проросійські популісти взяти гору

Зима може стати найкращим часом для європейських популістів, які симпатизують кремлю. Однак потрібно розуміти, що вони вже зайняли свою нішу.

"Загальний тренд на шалене зростання підтримки євроскептичних сил, який спостерігався у Європі минулі 10 років, досяг своєї стелі. Ми зараз не бачимо принципової зміни цієї ситуації. Темпи зростання підтримки цих політичних сил значно сповільнюються, або ж взагалі вичерпуються", – зауважив голова Центру політичних студій "Доктрина".

У кожного політичного проєкту є межі росту. І це пов'язано не лише з актуальністю повістки, а й з конкретними питаннями – наскільки сильним є кадровий склад та наскільки достатніми є медійні фінансові ресурси, якими оперують партії.

Здебільшого популістські партії не можуть увійти у якість стабільні домовленості з великими групами впливу. Їм ніколи не досягти того рівня медійної впізнаваності, як класичним найбільшим партіям,

– наголосив Божко.

Зараз немає передумов, щоб вони могли стати партіями №1, навіть з урахуванням того, що зима буде достатньо холодною, і рахунки будуть чималими. Попри усе, в європейській політиці фактори, пов'язані з виживанням, цінами на комунальні платежі, не становлять такого самостійного значення, як в українській. У Європі соціальна тематика, пояснює Божко, часто базується на інших темах – доступності медицини та оренди житла, питанні податків на транспорт тощо.

"Нерідко ми бачили ситуації, коли популістські партії могли б нарощувати свою підтримку через вдалу критику соціальних тенденцій, але їм не вдавалося цього зробити через кадрові прогалини, примітивний піар та слабку медійну складову", – підсумував Божко.

Проросійські мітинги у Європі: коротко

У Чехії відбувся антиурядовий мітинг за участю 70 тисяч людей, які вимагали зменшення наслідків енергетичної кризи. В його організації чітко видно російський слід, але, крім того, організатори переслідують й інші цілі.

На думку військового експерта Олександра Мусієнка, цього варто було чекати. Путінські агенти мають створити у ЄС дестабілізаційну ситуацію – росія залучить для цього усі ресурси.

Водночас у Німеччині чітко заявили: санкції проти росії залишатимуться чинними навіть у випадку, якщо через них почнуться протести. Мовиться передусім про зростання цін на електроенергію, зумовлене накладеними на агресора обмеженнями.

МЗС України подякували німцям та чехам, які виступили проти цього "шабашу". Речник відомства Олег Ніколенко наголосив, що проведення таких акцій під триколорами держави-агресора в центрі Європи є неприпустимим.

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