Очевидно, что россия потеряла методы выигрыша в войне непосредственно военным путем. Именно поэтому фокус решили сместить на другие вопросы. Об этом 24 каналу сказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

Обратите внимание Пророссийские "шабаши" в Европе: МИД поблагодарил немцев и чехов, выступивших против этого

С помощью ядерного или энергетического они хотят достичь той ситуации, когда Запад будет вынужден пойти на уступки: остановить поддержку Украины и восстановить тот уровень отношений с россией, который существовал до 24 февраля – разморозить счета, вернуть бизнесы и дипломатические миссии. Вернуться к политике бизнес as usual,

– объяснил он.

Зачем кремлю акции в Европе

Массовые "шабаши" в Европе связаны с социальными лозунгами, с платежками, ценами на газ и т.д. Как отметил Божко, с помощью таких акций россияне хотят поднять политическое значение этих тем в западных обществах, создавая дополнительное давление, прежде всего, на национальные правительства европейских стран.

Смогут ли пророссийские популисты одержать верх

Зима может стать лучшим временем для европейских популистов, симпатизирующих кремлю. Однако следует понимать, что они уже заняли свою нишу.

"Общий тренд на безумный рост поддержки евроскептических сил, который наблюдался в Европе прошлые 10 лет, достиг своего потолка. Мы сейчас не видим принципиального изменения этой ситуации. Темпы роста поддержки этих политических сил значительно замедляются, или вообще исчерпываются", – отметил глава Центра. политических студий "Доктрина"

У каждого политического проекта есть пределы роста. И это связано не только с актуальностью повестки, но и с конкретными вопросами – насколько силен кадровый состав и насколько достаточны медийные финансовые ресурсы, которыми оперируют партии.

В большинстве своем популистские партии не могут войти в какие-то стабильные договоренности с большими группами влияния. Им никогда не достичь того уровня медийной узнаваемости, как классическим крупнейшим партиям,

– подчеркнул Божко.

Сейчас нет предпосылок, чтобы они могли стать партиями №1, даже с учетом того, что зима будет достаточно холодной и счета будут немалыми. Несмотря на все, для европейской политики факторы, связанные с выживанием, ценами на коммунальные платежи, не представляют такого самостоятельного значения, как в Украине.

В Европе социальная тематика часто базируется на других темах – доступности медицины и аренды жилья, вопросе налогов на транспорт и т.д.

"Нередко мы видели ситуации, когда популистские партии могли бы наращивать свою поддержку из-за удачной критики социальных тенденций, но им не удавалось этого сделать из-за кадровых пробелов, примитивного пиара и слабой медийной составляющей", – подытожил Божко.

Пророссийские митинги в Европе: коротко

В Чехии прошел антиправительственный митинг с участием 70 тысяч человек, требовавших уменьшения последствий энергетического кризиса. В его организации отчетливо виден российский след, но, кроме того, организаторы преследуют и другие цели.

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, этого стоило ожидать. Путинские агенты должны создать в ЕС дестабилизационную ситуацию – россия привлечет для этого все ресурсы.

В то же время в Германии четко заявили: санкции против россии будут оставаться в силе даже в случае, если из-за них начнутся протесты. Речь идет прежде всего о росте цен на электроэнергию, обусловленном наложенными на агрессора ограничениями.

МИД Украины поблагодарили немцев и чехов, выступивших против этого "шабаша". Спикер ведомства Олег Николенко подчеркнул, что проведение таких акций под триколорами государства-агрессора в центре Европы недопустимо.

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