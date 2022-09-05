Однако эти меры не имели ничего общего со свободой слова и реальными настроениями в стране, поскольку большинство тезисов звучало именно со сцены, а не из толпы. Причины таких протестов – другие. Об этом сотрудник Карлова университета Радомир Мокрик сказал в эфире 24 канала.

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По его словам, эти митинги в целом были ожидаемыми. Прогнозировалось, что они будут ближе к зимнему периоду.

Причины митингов в Праге

Однако следует прежде всего понимать, что главная проблема на этих демонстрациях – социальная. То есть, туда вышло много разных людей. В основном это те, которые боятся резкого повышения цен на коммунальные платежи.

В то же время, как отметил эксперт, есть определенные маргинальные политические силы, типа коммунистической партии или крайней правой партии. Они не представлены в парламенте, потому что год назад проиграли выборы.

Они пытаются свести в русло антиукраинскости. Так, в СМИ возникает картинка, что 70 тысяч чехов вышли на антиукраинский митинг. Но это не так,

– сказал Мокрик.

Несмотря на то, что определенное ядро, несомненно, было пропутинским. Однако абсолютное большинство людей беспокоит социальное напряжение и цены на энергоносители.

"Политики пытаются этим манипулировать. Судя по реакции, очень удачно", – добавил специалист.

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Митинг в Праге: коротко