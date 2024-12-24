Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Морозы в Украине

По прогнозу Кибальчича, уже в пятницу, 27 декабря, ожидается снижение температуры. Так, метеоролог писал, что ночью -4 – +1 градус, днем -2 – +3. Прохладнее всего будет в Карпатах и на Прикарпатье. Ночью уже -5 – 10 градусов, днем -2 – -7.

В субботу морозы, вероятно, усилятся. Ночью уже -2 – -7 градусов. Днем -3 – +2 градуса. В Карпатах ночью -8 – -13 градусов, днем -3 – -8.

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