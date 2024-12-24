Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.
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Морозы в Украине
По прогнозу Кибальчича, уже в пятницу, 27 декабря, ожидается снижение температуры. Так, метеоролог писал, что ночью -4 – +1 градус, днем -2 – +3. Прохладнее всего будет в Карпатах и на Прикарпатье. Ночью уже -5 – 10 градусов, днем -2 – -7.
В субботу морозы, вероятно, усилятся. Ночью уже -2 – -7 градусов. Днем -3 – +2 градуса. В Карпатах ночью -8 – -13 градусов, днем -3 – -8.
Погода на Рождество
- Игорь Кибальчич также писал, что погоду на Рождество в Украине будет обусловливать восточный гребень антициклона Gunther. Из-за этого в большинстве областей ожидается достаточно спокойная погода, без осадков. Исключением станет Карпатский регион и Юг. Там будет ощущаться влияние фронтальных разделов, связанных с циклоном над югом Балканского полуострова.
- На Западе ночью местами небольшой снег и мокрый снег. Днем умеренный ожидается только в Карпатах и на Прикарпатье. Также местами возможно налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северного направления, 5 – 10 метров в секунду. Ночью 0 – -5 градусов, днем -2 – +3. На Закарпатье 0 – +5 и +3 – +8 соответственно. В Карпатах в течение суток -2 – -7 градусов.
- На Севере ночью местами небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северного направления, 5 – 10 метров на секунду. В течение суток температура будет колебаться в пределах -2 – +3 градусов.
- В центральной части облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7 – 12 метров на секунду, днем местами порывы, 15 – 17 метров на секунду. Температура воздуха ночью 0 – +5 градусов, днем +2 – +7.
- На Юге ночью без существенных осадков, утром и днем дожди. Ветер северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду, местами порывы 15 – 20 метров в секунду. В течение суток +3 – +8 градусов. На юге Крыма днем до +13.
- На Востоке облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0 – +5 градусов, днем +2 – +7.