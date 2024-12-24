Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Морози в Україні

За прогнозом Кібальчича, уже в п'ятницю, 27 грудня, очікується зниження температури. Так, метеоролог писав, що вночі -4 – +1 градус, вдень -2 – +3. Найпрохолодніше буде в Карпатах і на Прикарпатті. Вночі вже -5 – 10 градусів, вдень -2 – -7.

У суботу морози, ймовірно, посилиться. Вночі вже -2 – -7 градусів. Вдень -3 – +2 градуси. У Карпатах вночі -8 – -13 градусів, вдень -3 – -8.

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