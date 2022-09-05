Однак ці заходи не мали нічого спільного зі свободою слова та реальними настроями в країні, оскільки більшість тез лунало саме зі сцени, а не з натовпу. Причини таких протестів – інші. Про це співробітник Інституту Карлового університету Радомир Мокрик сказав в ефірі 24 каналу.

Увага Кремль максимально залучив свою агентуру, – Мусієнко розповів, де вже відбулися провокації

За його словами, загалом ці мітинги були очікуваними. Прогнозувалося, що вони трапляться ближче до зимового періоду.

Причини мітингів у Празі

Однак потрібно насамперед розуміти, що головна проблема на цих демонстраціях – соціальна. Тобто, туди вийшло багато різних людей. Здебільшого це ті, які бояться різкого підвищення цін на комунальні платежі.

Водночас, як наголосив експерт, є певні маргінальні політичні сили, на кшталт комуністичної партії чи крайньої правої партії. Вони не представлені у парламенті, бо рік тому програли вибори.

Вони намагаються звести в русло антиукраїнськості. Так, у ЗМІ виникає картинка, що 70 тисяч чехів вийшли на антиукраїнський мітинг. Але це не так,

– сказав Мокрик.

Попри те, що певне ядро, без сумніву, було пропутінське. Однак абсолютну більшість людей турбує соціальна напруга та ціни на енергоносії.

"Політики намагаються цим маніпулювати. Судячи з реакції, дуже вдало", – додав фахівець.

Хто стоїть за мітингом у Чехії проти постачання зброї Україні: дивіться відео

Мітинг у Празі: коротко