Однак ці заходи не мали нічого спільного зі свободою слова та реальними настроями в країні, оскільки більшість тез лунало саме зі сцени, а не з натовпу. Причини таких протестів – інші. Про це співробітник Інституту Карлового університету Радомир Мокрик сказав в ефірі 24 каналу.
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За його словами, загалом ці мітинги були очікуваними. Прогнозувалося, що вони трапляться ближче до зимового періоду.
Причини мітингів у Празі
Однак потрібно насамперед розуміти, що головна проблема на цих демонстраціях – соціальна. Тобто, туди вийшло багато різних людей. Здебільшого це ті, які бояться різкого підвищення цін на комунальні платежі.
Водночас, як наголосив експерт, є певні маргінальні політичні сили, на кшталт комуністичної партії чи крайньої правої партії. Вони не представлені у парламенті, бо рік тому програли вибори.
Вони намагаються звести в русло антиукраїнськості. Так, у ЗМІ виникає картинка, що 70 тисяч чехів вийшли на антиукраїнський мітинг. Але це не так,
– сказав Мокрик.
Попри те, що певне ядро, без сумніву, було пропутінське. Однак абсолютну більшість людей турбує соціальна напруга та ціни на енергоносії.
"Політики намагаються цим маніпулювати. Судячи з реакції, дуже вдало", – додав фахівець.
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Мітинг у Празі: коротко
- На антиурядовий мітинг у Празі зібралися 70 тисяч людей. Вони вимагали зменшення наслідків енергетичної кризи та виступали проти надання Україні озброєння. В організації дійства чітко помітили російський слід.
- Співорганізатор заходу в Чехії Іржі Гавел повідомив, що мета демонстрації – вимагати змін, насамперед щодо питання цін на енергоносії, особливо електроенергію і газ. Вони, за його словами, зруйнують економіку Чехії цієї осені.
- Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що заклики протестувальників суперечать інтересам країни. За його словами, протест на Вацлавській площі організували проросійські сили, близькі до екстремальних позицій, і суперечить інтересам Чеської Республіки.
- Натомість у Міністерстві закордонних справ України подякували чехам, які виступили проти цього "шабашу".