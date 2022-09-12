Однак ця стратегія не спрацює. Про це 24 каналу сказав радник голови офісу президента Михайло Подоляк.

До теми Росія втратила методи виграшу війни військовим шляхом, – політолог про "шабаші" в Європі

Невдовзі росія втратить можливість шантажу

Радник голови ОП переконаний, що дії росіян на теренах Європи не матимуть бажаного результату.

Для росіян це характерно. Сьогодні вони працюють у короткій стратегії, і їм здається, що такі виступи, як на площі у Празі, зможуть зламати Європу, і вона відмовиться від постачання зброї Україні та консолідованої інформаційної підтримки,

– зауважив Подоляк.

Росіяни чітко розуміють, що це остання зима, коли вони можуть використати усі аспекти свого шантажу, який вони готували багато років.

Він наголосив: події у Європі спричинила не лише війна в Україні. Те, що сьогодні відбувається у Європі – наслідки неправильної енергетичної тактики Європи протягом останніх 10 – 12 років.

"Північний потік" (1, 2), залежність на 60 – 70% від російського газу – усе це дає наслідки саме в тому, що росія заблокувала Європі можливість нормально пройти цей зимовий сезон,

– сказав Подоляк.

Війна має ціну

Потрібно розуміти, що європейці звикли до певного рівня комфорту. Тож їм дивно, що він від чогось залежить та може дещо знизитися.

Ми пояснюємо нашим партнерам, що війна взагалі, і війна енергетична, в якій сьогодні перебуває Європа, мають певну ціну. І цю ціну точно треба заплатити, аби не страждати довгий час. На жаль, в Європі ще певна кількість людей не чує нашого розуміння. Але таких людей дуже мало,

– відзначив радник голови ОП.

Сьогодні росія обрала стратегію "холодна зима, ми усі замерзнемо, тому тисніть на свої уряди, аби вони перестали допомагати Україні й скасували певну кількість санкцій". На думку радника голови ОП, такий підхід не спрацює.

Окупанти гатитимуть по критичних об'єктах в Україні

Що ж до нас, зауважив Подоляк, росіяни вже не приховують своїх намірів. Раніше вони запевняли, що б'ють лише по військових об'єктах, а зараз – відкрито говорять про те, що завдаватимуть ударів по критичній інфраструктурі.

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