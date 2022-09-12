Однако эта стратегия не сработает. Об этом 24 каналу сказал советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

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Вскоре россия потеряет возможность шантажа

Советник главы ОП убежден, что действия россиян в Европе не будут иметь желаемого результата.

Для россиян это типично. Сегодня они работают в короткой стратегии, и им кажется, что такие выступления, как на площади в Праге, смогут сломать Европу, и она откажется от поставок оружия Украине и консолидированной информационной поддержки.

– заметил Подоляк.

Россияне четко понимают, что это последняя зима, когда они могут использовать все аспекты шантажа, который они готовили много лет.

Он подчеркнул: события в Европе повлекла не только война в Украине. То, что сегодня происходит в Европе – последствия неправильной энергетической тактики Европы за последние 10 – 12 лет.

"Северный поток" (1, 2), зависимость на 60 – 70% от российского газа – все это дает последствия именно в том, что россия заблокировала Европе возможность нормально пройти этот зимний сезон.

– сказал Подоляк.

Война имеет цену

Нужно понимать, что европейцы привыкли к определенному уровню комфорта. Им удивительно, что он от чего-то зависит и может несколько снизиться.

Мы объясняем нашим партнерам, что война вообще и война энергетическая, в которой сегодня находится Европа, имеют определенную цену. И эту цену точно нужно заплатить, чтобы не страдать долгое время. К сожалению, в Европе еще определенное количество людей не слышит нашего понимания. Но таких людей очень мало,

– отметил советник главы ОП.

Сегодня россия выбрала стратегию "холодная зима, мы все замерзнем, поэтому давите на свои правительства, чтобы они перестали помогать Украине и отменили определенное количество санкций". По мнению советника главы ОП, такой подход не сработает.

Оккупанты будут бить по критическим объектам в Украине

Что же касается нас, заметил Подоляк, россияне уже не скрывают своих намерений. Ранее они уверяли, что бьют только по военным объектам, а сейчас – открыто говорят о том, что будут наносить удары по критической инфраструктуре.

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