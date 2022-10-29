В Молдове все лето и осень обсуждается государственный переворот, поэтому в этой статье нет ничего нового для страны. Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист молдавского издания RISE Moldova Владимир Тхорик.
Важно Пророссийская партия провела очередную акцию протеста в Кишиневе, хотели прорвать границу полиции
Он подтвердил, что в Молдове обсуждается вариант силового захвата власти пророссийской так называемой оппозицией, получившей поддержку из Москвы.
Владимир Тхорик напомнил, что с 2019 года в штаб партии, возглавляемой тогда еще президентом Игорем Додоном, приезжала группа российских политтехнологов. Именно они строили его избирательную кампанию.
Буквально на днях 3 человек из этой группы политтехнологов, которых мы обнародовали, США внесли в санкционный список,
– подчеркнул Тхорик.
Журналист отметил, что соответственно их активы и активы всех людей, которые будут в дальнейшем с ними сотрудничать, могут быть заморожены на территории США. При этом важно помнить, что их могут соблюдать и страны Запада.
Смотрите видео: какая ситуация в Молдове
Кто попал под санкции
Владимир Тхорик сообщил, что с 2019 года на предвыборные кампании Додона приезжала группа политтехнологов, которые делились на подгруппы:
- Люди, которые могут быть связаны со спецслужбами. Они обеспечивали оперативную сохранность данной группы.
- Непосредственно политтехнологи, занимавшиеся выборами, строительством партийных организаций и так далее.
По словам журналиста, первым, кто попал под санкции США, был Юрий Гудилин, он связан с ФСБ. Это подтверждают как его источники, так и объяснения Вашингтона. Вторая – Ольга Грак, которая непосредственно занималась политическими технологиями. Третий – Леонид Гонин.
"Что интересно – в этой группе была психолог-гипнотизер, которая по данным наших источников помогала гипнотизировать президента перед важными телевизионными эфирами", – рассказал Тхорик.
Последние санкции против России
- Новые ограничения от Канады получили 35 высших должностных лиц энергетических организаций России. Кроме того, санкции наложили на 6 компаний энергетического сектора.
- Суперяхты российских олигархов, попавшие под санкции, были конфискованы в портах по всему миру. Однако их владельцы не разочаровались и нашли безопасное убежище в Турции.