В Молдове все лето и осень обсуждается государственный переворот, поэтому в этой статье нет ничего нового для страны. Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист молдавского издания RISE Moldova Владимир Тхорик.

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Он подтвердил, что в Молдове обсуждается вариант силового захвата власти пророссийской так называемой оппозицией, получившей поддержку из Москвы.

Владимир Тхорик напомнил, что с 2019 года в штаб партии, возглавляемой тогда еще президентом Игорем Додоном, приезжала группа российских политтехнологов. Именно они строили его избирательную кампанию.

Буквально на днях 3 человек из этой группы политтехнологов, которых мы обнародовали, США внесли в санкционный список,

– подчеркнул Тхорик.

Журналист отметил, что соответственно их активы и активы всех людей, которые будут в дальнейшем с ними сотрудничать, могут быть заморожены на территории США. При этом важно помнить, что их могут соблюдать и страны Запада.

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Кто попал под санкции

Владимир Тхорик сообщил, что с 2019 года на предвыборные кампании Додона приезжала группа политтехнологов, которые делились на подгруппы:

Люди, которые могут быть связаны со спецслужбами. Они обеспечивали оперативную сохранность данной группы. Непосредственно политтехнологи, занимавшиеся выборами, строительством партийных организаций и так далее.

По словам журналиста, первым, кто попал под санкции США, был Юрий Гудилин, он связан с ФСБ. Это подтверждают как его источники, так и объяснения Вашингтона. Вторая – Ольга Грак, которая непосредственно занималась политическими технологиями. Третий – Леонид Гонин.

"Что интересно – в этой группе была психолог-гипнотизер, которая по данным наших источников помогала гипнотизировать президента перед важными телевизионными эфирами", – рассказал Тхорик.

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