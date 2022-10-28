Об этом говорят журналисты The Washington Post, ознакомившиеся с материалами украинской разведки.

К теме Важнейшая страна Европы: как пророссийские силы в Молдове рвутся к власти на фоне кризиса

В прошлом месяце тысячи протестующих собрались у президентского дворца Молдовы и призвали прозападного президента уйти в отставку. Отмечается, что за таким протестом стоит лидер оппозиционной партии в эмиграции в Израиле Илан Шор.

Шора похвалил один высокопоставленный российский политик и предложил молдавскому региону, который возглавляет его партия, дешевое российское газовое соглашение. Документы и интервью свидетельствуют о том, что ФСБ вывела десятки миллионов долларов из некоторых крупнейших государственных компаний России, чтобы развивать сеть молдавских политиков и переориентировать страну на Москву.

Внимание на это уже обратили в Штатах

Кроме того, Министерство финансов США 16 октября наложило санкции на многочисленные российские или молдавские организации и лиц, включая Шора, заявив, что он координировал действия с представителями других олигархов по созданию политических беспорядков в Молдове и получил поддержку России, а также работал в июне с московскими организациями, чтобы взорвать стремление Молдовы присоединиться к ЕС.

Что этому предшествовало

Следует объяснить, что Россия делает ставку на газ в попытках вернуть Молдову под свой контроль, поскольку страна почти на 100% зависит от российского газа. Кроме того, Молдова утвердила меры по экономии электроэнергии во время кризиса. Граждане попросили не пользоваться лифтами в определенные часы, снизить температуру в помещениях и сократить освещение в домах.

В Офисе Президента считают, что Россия придумала новую цель для уничтожения. Следующая страна, которая может пострадать, – это Молдова. Ранее в России еще раз пригрозили нападением на Молдову. Глава российского МИД Сергей Лавров предупредил, что любые действия Молдовы в отношении непризнанного Приднестровья будут считаться нападением на Россию.