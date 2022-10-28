Про це кажуть журналісти The Washington Post, які ознайомилися з матеріалами української розвідки.

Важливо Найбідніша країна Європи: як проросійські сили в Молдові рвуться до влади на тлі кризи

Минулого місяця тисячі протестувальників зібралися біля президентського палацу Молдови та закликали прозахідного президента піти у відставку. Зазначається, що за таким протестом стоїть лідер опозиційної партії в еміграції в Ізраїлі Ілан Шор.

Шора похвалив один високопоставлений російський політик і навіть запропонував молдавському регіону, який очолює його партія, дешеву російську газову угоду. Документи та інтерв'ю свідчать, що ФСБ вивела десятки мільйонів доларів з деяких найбільших державних компаній Росії, щоб розвивати мережу молдавських політиків і переорієнтувати країну на Москву.

Увагу на це вже звернули у Штатах

Окрім того, Міністерство фінансів США 16 жовтня наклало санкції на численні російські або молдовські організації та осіб, включаючи Шора, заявивши, що він координував дії з представниками інших олігархів для створення політичних заворушень у Молдові і отримав підтримку Росії, а також працював у червні з московськими організаціями, щоб підірвати прагнення Молдови приєднатися до ЄС.

Що цьому передувало

Варто пояснити, що Росія робить ставку на газ у спробах повернути Молдову під свій контроль, оскільки країна майже на 100% залежить від російського газу. Крім того, Молдова затвердила заходи економії електроенергії під час кризи. Громадян попросили не користуватись ліфтами у певні години, понизити температуру у приміщеннях і скоротити освітлення в будинках.

В Офісі Президента вважають, що Росія вигадала собі нову ціль для знищення. Наступна країна, яка може постраждати, це Молдова. Раніше у Росії вкотре пригрозили нападом на Молдову. Глава російського МЗС Сергій Лавров попередив, що будь-які дії Молдови щодо невизнаного Придністров'я вважатимуться нападом на Росію.