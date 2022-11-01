Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, сейчас у Москвы нет больших сил и аргументов пойти на Молдову. Этот вариант был бы возможен, если бы им удалось захватить Украину. Сейчас идея военной операции против Молдовы – самоубийственная.
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Если уйдут из Приднестровья, то их быстро перебьют
Как отмечает Фейгин, контингент в 3 тысячи российских солдат из Приднестровья ничего не сможет поделать. Как только они попытаются продвинуться вперед, сразу навстречу выйдет легендарная воздушно-десантная дивизия США, некоторые подразделения которой расположены в Румынии.
Здесь люлюкаться не будут. Уничтожат эти 3 тысячи российских войск. Не думаю, что Москва серьезно планирует силовой вариант захвата власти в Кишиневе. Ибо тогда сразу зайдут румынские войска с НАТОвскими,
– подчеркивает Фейгин.
Так же сомнительно, что у оккупантов получится захватить власть с помощью их "шестерки" Илона Шора. Все эти протесты, организуемые в Молдове, держатся на российских деньгах. Без поддержки Москвы все развалится.
Понятно, что сейчас Молдова очень аккуратно реагирует на войну в Украине, ведь у них фактически нет армии. Они боятся войти в прямую конфронтацию с Москвой. А высылка российского посла – вполне обычный шаг, который регулярно используют другие цивилизованные государства против России.
Фейгин предположил, нападет ли Россия на Молдову: смотрите видео
В Молдове упала российская ракета
- Одна из российских ракет упала на территорию Молдовы при массированном обстреле 31 октября. Ее сбила украинская ПВО. В результате инцидента пострадали несколько домов.
- В МИД Украины подчеркнули, что Россия угрожает не только нашему государству, но и другим странам Европы. Интересно, что в минобороны Молдовы подчеркнули, что не зафиксировали нарушения воздушного пространства. Впрочем, впоследствии из страны выслали российского дипломата Олега Васнецова.
- Молдова пока не присоединялась к экономическим санкциям против России из-за напряженных отношений с Кремлем. Несмотря на это, там запретили советскую символику и "зетки" оккупантов.