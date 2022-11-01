Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, зараз в Москви немає великих сил та аргументів, щоб піти на Молдову. Цей варіант був би можливий, якби їм вдалося захопити Україну. Зараз ідея військової операції проти Молдови – самовбивча.

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Якщо підуть з Придністров'я, то їх швидко переб'ють

Як наголошує Фейгін, контингент у 3 тисячі російських солдатів з Придністров'я нічого не зможе зробити. Як тільки вони спробують просунутися вперед, то одразу назустріч вийде легендарна 101 повітрянодесантна дивізія США, деякі підрозділи якої розташовані в Румунії.

Тут люлюкатися не будуть. Знищать ці 3 тисячі російських військ. Не думаю, що Москва серйозно планує силовий варіант захоплення влади в Кишиневі. Бо тоді одразу зайдуть румунські війська з натівськими,

– наголошує Фейгін.

Так само сумнівно, що в окупантів вийде захопити владу за допомогою їхньої "шістки" Ілона Шора. Усі ці протести, які організовують в Молдові, тримаються на російських грошах. Без підтримки Москви все розвалиться.

Зрозуміло, що зараз Молдова дуже обережно реагує на війну в Україні, адже в них фактично немає армії. Вони бояться увійти в пряму конфронтацію з Москвою. А висилка російського посла – цілком звичайний крок, який регулярно використовують інші цивілізовані держави проти Росії.

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