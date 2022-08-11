Об этом 24 каналу рассказал журналист-расследователь Rise Moldova Владимир Тхорик. Он также отметил, что российская армия в Приднестровье – это оперативная группа российских войск, принадлежащая западному округу войск оккупантов.

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Чем же занимаются эти военные – они стирают в пепел украинские города. По сути, молдавских граждан с российским паспортом набирают в российскую армию на войну против Украины,

– говорит журналист.

По одному из таких номеров мы позвонили по телефону в рамках расследования, отмечает Владимир Тхорик. Представились безработными с правого берега Молдовы, под контролем конституционной власти – нас были готовы принять.

Но были два требования :

военный билет, который можно приобрести у них за взятку;

русское гражданство.

Оккупанты готовы платить 600 долларов в месяц "работы", тем, кого вербуют в Приднестровье. Им говорят, что подобные военные не поедут на войну против Украины.

Абсурдные заявления о Приднестровье

Так называемый "глава МИД" Виталий Игнатьев недавно пообщался с российскими пропагандистами. Как обычно, не обошлось без абсурда. Игнатьев расфантазировался о том, что Приднестровье будет добиваться независимости, а потом хочет присоединиться к россии.

В Бюро реинтеграции Молдовы отреагировали на "заявление".

"Все международные партнеры и конституционные власти решительно поддерживают формулу мирного урегулирования приднестровского конфликта, уважая суверенитет и территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ", – говорится в сообщении.