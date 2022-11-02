Змарновані шанси європеїзувати Молдову

Молдова має надію на відновлення вектора зближення з Європою. Але вся небезпека в тому, що російська присутність і вплив в республіці не зникла, а зберегла свою присутність і була цілком передбачуваною, що вона вноситиме свої негативні корективи. Так і сталося.

Радимо Ніякого ока за око: чому Україна може бити по Севастополю, а Росія – лише йти за кораблем

У липні 2021 року Мая Санду повністю під себе скоректувала силовий блок, призначивши до Вищої ради безпеки (ВРБ) Стефана Тибулеака, генеральним секретарем ВРБ – Андрія Спіну, головою Служби державної охорони та захисту – Василя Попу тощо.

Складалося враження, що нова президентка Молдови готується до вирішального бою з російськими агентами, адже Мая Санду завдала подвійного удару по креатурі російських спецслужб у Молдові, спочатку вигравши президентські вибори, а потім парламентські й розмістивши на ключових постах у силових структурах республіки своїх людей, але…

Але вже в серпні Молдову відвідав з офіційним візитом заступник керівника адміністрації президента Росії Дмітрій Козак, який і займався російською агентурою. А потім через Молдову вільно почали проїжджати російські пропагандисти, які перебувають у розшуку в Україні та Азербайджані, наприклад, Сємьон Пєгов, який також забезпечував контакти в Придністров'ї з провокаторами, які орудували в Одеській області та Одесі.

Позиція страуса

Потім після початку повномасштабного вторгнення в Україну Молдова зайняла жорстко нейтральну позицію, відмовивши у наданні своєї логістики для підтримки сусідньої країни. Таку боягузливу позицію Кишинева пояснювали тим, що він не хоче злити Росію, маючи проблемне Придністров'я під боком (хоча Україна неодноразово натякала, що Молдова не залишиться одна у разі загрози з боку так званої "ПМР"), а також піклуючись про свій опалювальний сезон 2022 року.

Дивно, але я був більш ніж впевнений, що така позиція влади Молдови не вбереже їх від дестабілізації з боку РФ.

Про головне Кирило Буданов закрив кримський гештальт у Пскові

Зрештою напередодні опалювального сезону 2022 року Молдову почала неабияк хитати креатура Кремля, з якою за два роки перспективна Мая так і не змогла впоратися, маючи всі козирі у своїх руках.

На цьому тижні переслідувальна група RISE Moldova публікує об'ємний матеріал, який повністю описує всі гілки російської агентури в Молдові та Придністров'ї, а також їх кураторів, які продовжують успішно працювати в Республіці Молдова. Але в цьому розслідуванні розставили лише більше крапок над І, оскільки ще у 2020 році, напередодні виборів президента країни, була аналогічна публікація, що розкриває верхівку айсберга.

Вікно можливостей закрилося

Ось і виникає питання: а що зробила Мая Санду за два роки, щоб російську агентуру в Молдові, про яку широко відомо навіть у відкритих джерелах, мінімізувати в можливостях дестабілізувати країну? З урахуванням того, наскільки зараз закрутився вихор хаотизації Молдови і наскільки безпорадно виглядає Мая Санду у вирішенні внутрішніх та зовнішніх питань, можна сказати, що нічого. Два роки витрачено даремно, а дорогоцінний час, коли можна було діяти рішуче та безкомпромісно, втрачено.

В останньому інтерв'ю Мая Санду заявила, що за дестабілізацією ситуації в Молдові стоять російські спецслужби, розкривши секрет Полішинеля. Неймовірно! Але питання в іншому: що далі, Має? Стояли, стоять і стоятимуть. Можливо, саме час для більш рішучих дій, ніж посередня імітація активності?

Можливо, рік тому це питання нас, в Україні, турбувало б не настільки глибоко, але зараз стабільність у Молдові для нас дуже важлива. Важливіша навіть самої допомоги від Молдови, яку республіка могла б надати Україні. Але за нинішнього підходу нинішньої влади Молдови до вирішення проблематики російської агентури не буде ні допомоги, ні стабільності.

Актуальне – російська ракета впала на території Молдови: дивіться відео