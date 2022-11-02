Змарновані шанси європеїзувати Молдову
Молдова має надію на відновлення вектора зближення з Європою. Але вся небезпека в тому, що російська присутність і вплив в республіці не зникла, а зберегла свою присутність і була цілком передбачуваною, що вона вноситиме свої негативні корективи. Так і сталося.
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У липні 2021 року Мая Санду повністю під себе скоректувала силовий блок, призначивши до Вищої ради безпеки (ВРБ) Стефана Тибулеака, генеральним секретарем ВРБ – Андрія Спіну, головою Служби державної охорони та захисту – Василя Попу тощо.
Складалося враження, що нова президентка Молдови готується до вирішального бою з російськими агентами, адже Мая Санду завдала подвійного удару по креатурі російських спецслужб у Молдові, спочатку вигравши президентські вибори, а потім парламентські й розмістивши на ключових постах у силових структурах республіки своїх людей, але…
Але вже в серпні Молдову відвідав з офіційним візитом заступник керівника адміністрації президента Росії Дмітрій Козак, який і займався російською агентурою. А потім через Молдову вільно почали проїжджати російські пропагандисти, які перебувають у розшуку в Україні та Азербайджані, наприклад, Сємьон Пєгов, який також забезпечував контакти в Придністров'ї з провокаторами, які орудували в Одеській області та Одесі.
Позиція страуса
Дивно, але я був більш ніж впевнений, що така позиція влади Молдови не вбереже їх від дестабілізації з боку РФ.
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Зрештою напередодні опалювального сезону 2022 року Молдову почала неабияк хитати креатура Кремля, з якою за два роки перспективна Мая так і не змогла впоратися, маючи всі козирі у своїх руках.
На цьому тижні переслідувальна група RISE Moldova публікує об'ємний матеріал, який повністю описує всі гілки російської агентури в Молдові та Придністров'ї, а також їх кураторів, які продовжують успішно працювати в Республіці Молдова. Але в цьому розслідуванні розставили лише більше крапок над І, оскільки ще у 2020 році, напередодні виборів президента країни, була аналогічна публікація, що розкриває верхівку айсберга.
Вікно можливостей закрилося
Ось і виникає питання: а що зробила Мая Санду за два роки, щоб російську агентуру в Молдові, про яку широко відомо навіть у відкритих джерелах, мінімізувати в можливостях дестабілізувати країну? З урахуванням того, наскільки зараз закрутився вихор хаотизації Молдови і наскільки безпорадно виглядає Мая Санду у вирішенні внутрішніх та зовнішніх питань, можна сказати, що нічого. Два роки витрачено даремно, а дорогоцінний час, коли можна було діяти рішуче та безкомпромісно, втрачено.
В останньому інтерв'ю Мая Санду заявила, що за дестабілізацією ситуації в Молдові стоять російські спецслужби, розкривши секрет Полішинеля. Неймовірно! Але питання в іншому: що далі, Має? Стояли, стоять і стоятимуть. Можливо, саме час для більш рішучих дій, ніж посередня імітація активності?
Можливо, рік тому це питання нас, в Україні, турбувало б не настільки глибоко, але зараз стабільність у Молдові для нас дуже важлива. Важливіша навіть самої допомоги від Молдови, яку республіка могла б надати Україні. Але за нинішнього підходу нинішньої влади Молдови до вирішення проблематики російської агентури не буде ні допомоги, ні стабільності.
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